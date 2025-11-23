Розбитий корпус КПІ відновлять за 34 млн гривень: тендер уже оголошено (відео)

У Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського" мають намір до кінця року провести аварійний ремонт навчального корпусу №24.

Йдеться про часткову заміну вікон і дверей, пошкоджених унаслідок російських обстрілів. Як випливає з оголошення в системі публічних закупівель Prozorro, на виконання робіт виділено 34,3 млн гривень, аукціон із вибору підрядника призначено на 24 листопада.

Згідно з даними "КиївВлади", пошкодження зафіксовано в кількох зонах будівлі:

басейн;

машинний зал (1-й поверх);

гімнастичний зал — верхній ряд;

гімнастичний зал — ліве крило;

центральна частина корпусу: центральний вхід, ліва і права сходові клітки, коридор 3-го поверху;

спортивна зала.

Підрядник має провести поточний аварійний ремонт із частковою заміною віконних і дверних конструкцій у всіх зазначених приміщеннях. Очікується, що ремонтні роботи буде завершено до 25 грудня 2025 року.

