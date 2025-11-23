Разбитый корпус КПИ восстановят за 34 млн гривен: тендер уже объявлен (видео)

В Национальном техническом университете Украины "Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского" намерены до конца года провести аварийный ремонт учебного корпуса №24.

Речь идет о частичной замене окон и дверей, поврежденных в результате российских обстрелов. Как следует из объявления в системе публичных закупок Prozorro, на выполнение работ выделено 34,3 млн гривен, аукцион по выбору подрядчика назначен на 24 ноября.

Согласно данным "КиевВлады", повреждения зафиксированы в нескольких зонах здания:

бассейн;

машинный зал (1-й этаж);

гимнастический зал — верхний ряд;

гимнастический зал — левое крыло;

центральная часть корпуса: центральный вход, левая и правая лестничные клетки, коридор 3-го этажа;

спортивный зал.

Подрядчик должен провести текущий аварийный ремонт с частичной заменой оконных и дверных конструкций во всех указанных помещениях. Ожидается, что ремонтные работы будут завершены до 25 декабря 2025 года.

