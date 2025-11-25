Поліція у Львові випадково знайшла канабіс у понятого, що приїхав дати свідчення, — ЗМІ

У Львові суд виніс вирок чоловікові, який дав згоду бути понятим у кримінальному провадженні, проте у відділку поліції правоохоронці знайшли в його рюкзаку 67 пакетиків із канабісом.

Про арешт поліцією Львова понятого пише 25 листопада Zaxid.net з посиланням на вирок Сихівського районного суду Львова, опублікований в судовому реєстрі у листопаді 2025 року. Суддя призначила йому чотири роки ув'язнення, проте покарання було замінене на 3 роки випробувального терміну.

За словами журналістів, у вироку йдеться, що обвинувачений погодився бути понятим у кримінальному провадженні вранці 18 лютого 2025 року на вулиці Стрийській, 83. У відділенні поліції понятий почав поводитися нервово та викликав цим підозри. Врешті він зізнався правоохоронцям, що має наркотики у своєму рюкзаку — у вироку суду зазначено, що в чоловіка були вилучені 56,59 грама канабісу в 67 зіп-пакетиках. За інформацією журналістів, обвинувачений зберігав наркотики для подальшого продажу.

Журналісти зазначили згідно з вироком, що чоловік покаявся у вчиненому, повністю визнав свою провину та запевнив, що зробив висновки. Крім того, в матеріалах справи викладена його позитивна характеристика та зазначена відсутність судимостей. З огляду на це суддя Олена Горбань визнала його винним за 1 ст. 307 ККУ (незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів із метою збуту). Спочатку чоловікові було призначено 4 роки ув'язнення, проте суддя замінила покарання на 3 роки випробувального терміну. Крім того, журналісти додали, що чоловік має сплатити державі 8 914 грн за процесуальні витрати.

Вирок іще може бути оскаржений в апеляційному суді.

