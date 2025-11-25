Полиция во Львове случайно нашла каннабис у понятого, приехавшего дать показания, — СМИ

Во Львове суд вынес приговор мужчине, который дал согласие быть понятым в уголовном производстве, однако в отделении полиции правоохранители нашли в его рюкзаке 67 пакетиков с каннабисом.

Об аресте полицией Львова понятого пишет 25 ноября Zaxid.net со ссылкой на приговор Сиховского районного суда Львова, опубликованный в судебном реестре в ноябре 2025 года. Судья назначила ему четыре года заключения, однако наказание было заменено на 3 года испытательного срока.

По словам журналистов, в приговоре говорится, что обвиняемый согласился быть понятым в уголовном производстве утром 18 февраля 2025 года на улице Стрыйской, 83. В отделении полиции понятой начал вести себя нервно и вызвал этим подозрения. В конце концов он признался правоохранителям, что имеет наркотики в своем рюкзаке — в приговоре суда указано, что у мужчины были изъяты 56,59 грамма каннабиса в 67 зип-пакетиках. По информации журналистов, обвиняемый хранил наркотики для дальнейшей продажи.

Журналисты отметили согласно приговору, что мужчина раскаялся в содеянном, полностью признал свою вину и заверил, что сделал выводы. Кроме того, в материалах дела изложена его положительная характеристика и указано отсутствие судимостей. Учитывая это судья Елена Горбань признала его виновным по 1 ст. 307 УКУ (незаконное приобретение и хранение наркотических средств с целью сбыта). Сначала мужчине было назначено 4 года заключения, однако судья заменила наказание на 3 года испытательного срока. Кроме того, журналисты добавили, что мужчина должен уплатить государству 8 914 грн за процессуальные издержки.

Приговор еще может быть обжалован в апелляционном суде.

