"Вистачає нахабства": блогерка обурила мережу різкою заявою про мирні переговори (відео)

Українська блогерка "Бонька" з Івано-Франківська викликала хвилю суперечок у соцмережах після того, як емоційно висловилася про можливе підписання мирного договору.

Своїми думками дівчина поділилася в одному з роликів у TikTok, який швидко набрав майже 860 тисяч переглядів. У відео присутня ненормативна лексика.

У ролику, який стрімко поширюється в TikTok та Instagram, "Бонька" звернулася до критиків, які виступають проти мирних переговорів, і заявила, що "ті, хто не хоче підписання мирного договору, можуть йти куди подалі". Блогерка різко висловилася про дискусії щодо територій, зазначивши, що "і її, й інших людей уже вимотали суперечки про землю".

"Скільки мирних життів забрала ця війна. Не розумію як вам вистачає нахабства щось говорити про якісь землі", — сказала "Бонька"

Відео дня

Реакція соцмереж

Заява дівчини викликала неабиякий ажіотаж у мережі: частина користувачів звинуватила інфлюенсерку в неповазі та нерозумінні ситуації, інші — підтримали, зазначаючи, що в суспільстві накопичилася втома від війни.

Думки в коментарях розділилися:

"Підтримую! А ще краще всі, хто проти, зброю в руки й на фронт";

"Згоден! Але ми ці угоди проходили в 15-22 роках! Що з цього вийшло?";

"І що ти скажеш сім'ям тих, хто загинув за ці землі";

"Ти хочеш, щоб ми зібралися і покинули свої позиції, на яких уже понад рік із хлопцями проливали кров?";

"Не хочуть закінчення війни тільки ті, які ніколи її не відчували. В основному це західна територія"

"Дівчина дуже хоче в Сибір".

Коментарі в мережі продовжують множитися, а відео вже стало предметом гарячих дебатів про межі допустимого в публічній риториці, особливо під час війни.

