"Хватает наглости": блогерка возмутила сеть резким заявлением о мирных переговорах (видео)

Украинская блогерша "Бонька" из Ивано-Франковска вызвала волну споров в соцсетях после того, как эмоционально высказалась о возможном подписании мирного договора.

Своими мыслями девушка поделилась в одном из роликов в TikTok, который быстро набрал почти 860 тысяч просмотров. В видео присутствует ненормативная лексика.

В ролике, который стремительно распространяется в TikTok и Instagram, "Бонька" обратилась к критикам, выступающим против мирных переговоров, и заявила, что "те, кто не хочет подписания мирного договора, могут уходить куда подальше". Блогерка резко высказалась о дискуссиях по поводу территорий, отметив, что "и ее и других людей уже измотали споры о земле".

"Сколько мирных жизней забрала эта война. Не понимаю как вам хватает наглости что-то говорить про какие-то земли", — сказала "Бонька"

Відео дня

Реакция соцсетей

Заявление девушки вызвало большой ажиотаж в сети: часть пользователей обвинила инфлюенсерку в неуважении и непонимании ситуации, другие — поддержали, отмечая, что в обществе накопилась усталость от войны.

Мнения в комментариях разделились:

"Поддерживаю! А еще лучше все, кто против, оружие в руки и на фронт";

"Согласен! Но мы эти соглашения проходили в 15-22 годах! Что из этого вышло?";

"И что ты скажешь семьям тех, кто погиб за эти земли";

"Ты хочешь, чтобы мы собрались и покинули свои позиции, на которых уже больше года с парнями проливали кровь?";

"Не хотят окончания войны только те,которые никогда ее не чувствовали. В основном это западная территория"

"Девушка очень хочет в Сибирь".

Комментарии в сети продолжают множиться, а видео уже стало предметом горячих дебатов о пределах допустимого в публичной риторике, особенно во время войны.

