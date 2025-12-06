Українцям виплачуватимуть стипендії у розмірі 10 тисяч гривень: хто отримає гроші (відео)

У бюджеті на 2026 рік передбачено 26,5 млн гривень на фінансове заохочення молодих та перспективних дослідників. Вони отримуватимуть стипендію в розмірі 10 000 грн, або ж 236 доларів США на місяць.

Наступного року 2650 найкращих українських науковців отримуватимуть від держави стипендію в розмірі 10 000 грн на місяць. Про це під час телемарафону розповів міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

За його словами, зазначена програма розповсюджуватиметься й на 2027 рік. Він зауважив, що стимулювання науковців посилює внутрішню конкуренцію за кадри, тому що надає їм більше свободи, можливість переїжджати з одного міста до іншого та запобігає "витоку мізків".

"Ми дуже багато молодих науковців втрачаємо", — зізнався міністр.

Спочатку молоді вчені їдуть за кордон тимчасово, але отримують там пропозиції в наукових інституціях та університетах, де і залишаються, — розповів ситуацію Оксен Лісовий.

Утім, на його думку, інструмент фінансового стимулювання дозволяє, аби стипендіат міг орендувати житло у місті всередині своєї країни, де йому пропонують роботу у сфері науки тощо.

Нагадаємо, що уряд України затвердив проєкт Державного бюджету на 2026 рік, у якому закладено суттєве підвищення зарплат педагогів. Як повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, вчителі отримають загалом на 50% більше впродовж року: підвищення відбудеться поетапно — на 30% з 1 січня та додатково на 20%.

Також Фокус писав, що, за словами міністра освіти і науки Оксена Лісового, 2026 року українським вчителям збережеться надбавка в розмірі 2 тисячі гривень, однак додаткового підвищення базової зарплати поки не передбачено.