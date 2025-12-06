Украинцам будут выплачивать стипендии в размере 10 тысяч гривен: кто получит деньги (видео)

В бюджете на 2026 год предусмотрено 26,5 млн гривен на финансовое поощрение молодых и перспективных исследователей. Они будут получать стипендию в размере 10 000 грн, или 236 долларов США в месяц.

В следующем году 2650 лучших украинских ученых будут получать от государства стипендию в размере 10 000 грн в месяц. Об этом во время телемарафона рассказал министр образования и науки Украины Оксен Лисовой.

По его словам, указанная программа будет распространяться и на 2027 год. Он отметил, что стимулирование ученых усиливает внутреннюю конкуренцию за кадры, так как предоставляет им больше свободы, возможность переезжать из одного города в другой и предотвращает "утечку мозгов".

"Мы очень много молодых ученых теряем", — признался министр.

Сначала молодые ученые едут за границу временно, но получают там предложения в научных институтах и университетах, где и остаются, — рассказал ситуацию Оксен Лисовой.

Відео дня

Впрочем, по его мнению, инструмент финансового стимулирования позволяет, чтобы стипендиат мог арендовать жилье в городе внутри своей страны, где ему предлагают работу в сфере науки и тому подобное.

Напомним, что правительство Украины утвердило проект Государственного бюджета на 2026 год, в котором заложено существенное повышение зарплат педагогов. Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, учителя получат в целом на 50% больше в течение года: повышение произойдет поэтапно — на 30% с 1 января и дополнительно на 20%.

Также Фокус писал, что, по словам министра образования и науки Оксена Лисового, в 2026 году украинским учителям сохранится надбавка в размере 2 тысячи гривен, однако дополнительного повышения базовой зарплаты пока не предусмотрено.