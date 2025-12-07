Зеленський ввів відзнаку "Громада-рятівник": хто зможе отримати її

Президент України Володимир Зеленський запровадив почесну відзнаку "Громада-рятівник". Нею будуть нагороджені громади, жителі яких проявили мужність, милосердя та солідарність в умовах боротьби проти російської агресії.

Відповідний указ про запровадження відзнаки підписав Зеленський. Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Зазначається, що нагороджені будуть громади жителі яких масово надають гуманітарний захист та інші види допомоги прифронтовим громадам і воїнам Сил оборони, а також беруть участь у посиленні обороноздатності України.

Відзначено, що мешканці громад створюють умови для проживання вимушених переселенців, забезпечують їх роботою тощо.

Зазначається, що впродовж тижня Кабінет Міністрів України повинен розробити і внести на затвердження Главі держави проєкт Положення про відзнаку, її малюнка, пам’ятної плакетки та футляра до неї.

Відео дня

Крім того Зеленський нагородив низку працівників місцевого самоврядування. Зокрема, орденом "За мужність" ІІ ступеня відзначений Харківський міський голова Ігор Терехов.

Нагадаємо, що в Україні існують такі нагороди як "Місто-герой України" та "Місто-рятівник". Першу нагороду отримали громади жителі яких виявляють масовий героїзм і стійкість у захисті своїх міст. Загалом є 26 міст, які отримали таке звання.

Відзнакою "Місто-рятівник" нагороджені 8 європейських міст, жителі яких масово надають допомогу українським біженцям. Зокрема, під час Міжнародного Саміту міст і регіонів Президент Володимир Зеленський особисто нагородив Париж відзнакою "місто-рятівник".

Натомість ветеран війни, публіцист та політик Юрій Гудименко вважає, що Україні варто відмовитися від радянського поняття "місто-герой", а натомість запровадити нові назви — "місто героїв" та "місто-фортеця". Він пояснює, що міста не захищають себе самі і стати героями не можуть, і це люди захищають міста, а не міста захищають людей.