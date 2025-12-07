Зеленский ввел награду "Громада-спаситель": кто сможет получить ее

Президент Украины Владимир Зеленский ввел почетную награду "Громада-спаситель". Ею будут награждены громады, жители которых проявили мужество, милосердие и солидарность в условиях борьбы против российской агрессии.

Соответствующий указ о введении награды подписал Зеленский. Об этом говорится на сайте Офиса президента.

Отмечается, что награждены будут общины жители которых массово предоставляют гуманитарную защиту и другие виды помощи прифронтовым общинам и воинам Сил обороны, а также участвуют в усилении обороноспособности Украины.

Отмечено, что жители громад создают условия для проживания вынужденных переселенцев, обеспечивают их работой и т.д.

Отмечается, что в течение недели Кабинет Министров Украины должен разработать и внести на утверждение Главе государства проект Положения о награде, ее рисунка, памятной плакетки и футляра к ней.

Кроме того Зеленский наградил ряд работников местного самоуправления. В частности, орденом "За мужество" II степени отмечен Харьковский городской голова Игорь Терехов.

Напомним, что в Украине существуют такие награды как "Город-герой Украины" и "Город-спаситель". Первую награду получили общины жители которых проявляют массовый героизм и стойкость в защите своих городов. Всего есть 26 городов, которые получили такое звание.

Отличием "Город-спаситель" награждены 8 европейских городов, жители которых массово оказывают помощь украинским беженцам. В частности, во время Международного Саммита городов и регионов Президент Владимир Зеленский лично наградил Париж знаком отличия "город-спаситель".

Зато ветеран войны, публицист и политик Юрий Гудименко считает, что Украине стоит отказаться от советского понятия "город-герой", а вместо этого ввести новые названия — "город героев" и "город-крепость". Он объясняет, что города не защищают себя сами и стать героями не могут, и это люди защищают города, а не города защищают людей.