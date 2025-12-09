Киянка звинуватила поліцейських у побитті батька до напівсмерті: "За непокору"

Увечері 2 грудня в Деснянському районі столиці поліцейські нібито побили чоловіка, завдавши йому важких травм. У результаті потерпілий змушений був сам собі викликати "швидку". У поліції заявили, що почали службову перевірку.

Про побиття розповіла в Treads донька постраждалого Юлія. За її словами, він — сімейна людина і ніколи не мав проблем із законом.

Того вечора її батько йшов через парк, коли його гукнули троє в цивільному, без будь-яких розпізнавальних знаків відмінностей поліцейських.

"Тато не знав, хто це. У безлюдній парковій зоні в темний час доби на тебе біжать троє з криками. Що зробить будь-хто? Він побіг. Під час погоні один із тих, хто переслідував, упав та оскаженів, почав викрикувати погрози розправи. Далі тато почув 4 постріли...", — описує дівчина події тижневої давнини.

Коли чоловіка наздогнали, його повалили на землю і почали жорстоко бити, стверджує вона.

"По голові. По обличчю. По вухах. Став на коліна, благав зупинитися — били далі. Просив викликати швидку — зігнорували. Швидку він викликав собі сам", — ідеться в публікації.

За словами чоловіка, він просив, щоб його припинили бити, але йому нібито сказали "С*ка, руки вперед" і не дозволили встати з колін. Потерпілому стало настільки погано, що він почав падати.

"Тільки тоді вони сказали: "Ми ж поліція, зараз викличемо швидку". Минуло 15 хвилин, швидкої не було. Тоді поліцейський сказав: "Ну набирай, викликай швидку"... Поліцейські, звичайно, викликали патрульну поліцію і сфабрикували справу. Тата затримано "за злісну непокору працівникам поліції, ніхто його не бив, не стріляв — сам упав і забився"! — продовжує Юлія.

Також вона опублікувала фото побитого батька і діагнози медиків, серед яких — забій головного мозку, крововилив у мозок, переломи очниці, виличної кістки і гайморової пазухи, а також низка інших серйозних травм. На нього чекає складна операція.

У коментарях до допису Юлії адвокатка порадила для початку зібрати максимум інформації від медиків, включно з довідками в поліклініці, результатами медобстежень, чеками на медичну допомогу та ліки, а також звернутися до Державного бюро розслідувань із заявою про злочин.

Також вона порекомендувала на засіданні суду у справі про непокору обов'язково подати письмові пояснення.

Побиття чоловіка в Деснянському районі: що кажуть у поліції

У поліції ситуацію прокоментували тільки через майже тиждень, коли інформація про інцидент стала надбанням громадськості.

Правоохоронці повідомили, що 2 грудня під час відпрацювання території з розшуку особи, причетної до скоєння злочинів, правоохоронці побачили чоловіка, якого вирішили перевірити.

"На законну вимогу працівників поліції зупинитися, останній не відреагував — натомість почав тікати. Коли поліцейські наздогнали його, зазначений громадянин почав кидатися в бійку, у зв'язку з чим його було затримано в адміністративному порядку відповідно до ст. 185 КУпАП", — заявили в поліції Києва.

Правоохоронці запевняють, що на прохання чоловіка співробітники поліції викликали йому бригаду швидкої медичної допомоги, і на місце події одразу прибули співробітники Управління головної інспекції столичної поліції.

"За цим фактом проводиться службове розслідування, з метою надання оцінки діям правоохоронців", — запевнили правоохоронці.

