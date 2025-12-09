Киевлянка обвинила полицейских в избиении отца до полусмерти: "За неповиновение"

Вечером 2 декабря в Деснянском райне столицы полицейские якобы избили мужчину, нанеся ему тяжелые травмы. В результате потерпевший вынужден был сам себе вызвать "скорую". В полиции заявили, что начали служебную проверку.

Об избиении рассказала в Treads дочь пострадавшего Юлия. По ее словам, он – семейный человек и никогда не имел проблем с законом.

В тот вечер ее отец шел через парк, когда его окликнули трое в штатском, без каких-либо распознавательных знаков отличий полицейских.

"Папа не знал, кто это. В безлюдной парковой зоне в темное время суток на тебя бегут трое с криками. Что сделает кто-нибудь? Он убежал. Во время погони один из преследующих упал и взбесился, начал выкрикивать угрозы расправы. Далее папа услышал 4 выстрела…", – описывает девушка события недельной давности.

Когда мужчину догнали, его повалили на землю и начали жестоко избивать, утверждает она.

"По голове. По лицу. По ушам. Стал на колени, умолял остановиться – били дальше. Просил вызвать скорую – игнорировали. Скорую он вызвал себе сам", – говорится в публикации.

По словам мужчины, он просил, чтобы его прекратили бить, но ему якобы сказали "С*ка, руки вперед" и не разрешили встать с колен. Потерпевшему стало настолько плохо, что он начал падать.

"Только тогда они сказали: "Мы же полиция, сейчас вызовем скорую". Прошло 15 минут, скорой не было. Тогда полицейский сказал: "Ну набирай, вызывай скорую"… Полицейские, конечно, вызвали патрульную полицию и сфабриковали дело. Папа задержан "за злостное неповиновение работникам полиции, никто его не избивал, не стрелял – сам упал и ударился"! – продолжает Юлия.

Также она опубликовала фото избитого отца и диагнозы медиков, среди которых – ушиб головного мозга, кровоизлияние в мозг, переломы глазницы, скуловой кости и гайморовой пазухи, а также ряд других серьезных травм. Ему предстоит сложная операция.

В комментариях к посту Юлии адвокат посоветовала для начала собрать максимум информации от медиков, включая справки в поликлинике, результаты медобследований, чеки на медицинскую помощь и лекарства, а также обратиться в Государственное бюро расследований с заявлением о преступлении.

Также она порекомендовала на заседании суда по делу о неповиновении обязательно подать письменные объяснение.

Избиение мужчины в Деснянском районе: что говорят в полиции

В полиции ситуацию прокомментировали только спустя почти неделю, когда информация об инциденте стала достоянием общественности.

Правоохранители сообщили, что 2 декабря при отработке территории по розыску лица, причастного к совершению преступлений, правоохранители увидели мужчину, которого решили проверить.

"По законному требованию работников полиции остановиться, последний не отреагировал — вместо этого начал убегать. Когда полицейские догнали его, указанный гражданин начал бросаться в драку, в связи с чем он был задержан в административном порядке в соответствии со ст. 185 КУоАП", – заявили в полиции Киева.

Стражи порядка уверяют, что по просьбе мужчины сотрудники полиции вызвали ему бригаду скорой медицинской помощи, и на место происшествия сразу прибыли сотрудники Управления главной инспекции столичной полиции.

"По данному факту проводится служебное расследование, с целью предоставления оценки действиям правоохранителей", – заверили правоохранители.

