За 35 км від дому: з поїзда "Укрзалізниці" висадили собаку, який зайшов у вагон (відео)

На станції "Татарів-Буковель" у вагон поїзда, який прямував до Києва, увійшов пес. Тварину висадили в Яремче, за 35 кілометрів від станції, і такий вчинок співробітників "Укрзалізниці" дуже обурив користувачів.

Кадри з твариною, яка спокійно лежить на проході, запостили низка пабліків, а про ситуацію розповіли в Treads активісти happy_animal_paws.

"Буковель-Київ Укрзалізниця! Собаку висадили в Яремче (за 35 км від місця проживання). Не вірю, що жоден із пасажирів не бачив, як собака сіла у вагон! Це не приколи, і не кількість лайків! Може хтось упізнає собачку? @ukrainianrailways як працюють ваші провідники? Не помітити, як зайшла велика собака в потяг", — йдеться в публікації.

На кадрах видно, що пес не агресивний. Один із пасажирів каже, що собаку "виженуть у Яремче", а на слова жінки, яка обурюється і шкодує пса, резюмує: "Берете в Київ? Ухилянт по-любому", на що та відповідає, що "взяла б, якби було куди".

Відео дня

Такий вчинок співробітників "Укрзалізниці" вже розкритикували в соцмережах.

"Бляха, та вже не висаджували б дитину, а власників якось шукали", "Це жесть, як собака пройшла повз провідника у вагон під час перевірки документів? Це ж не стадо людей ломляться в житомирський дизель без квитків. Як тепер тій собаці вижити на новому місці?", "Це треш. Як він тепер перебуває в чужому місті? Може, його хтось годував, знав, доглядав, а тепер?" — пишуть під відео.

Зараз пес у Яремче, і небайдужі шукають можливість повернути тварину назад.

В "Укрзалізниці" ситуацію з собакою поки ніяк не прокоментували.

Нагадаємо, у червні "Укрзалізниця" офіційно змінила правила перевезення тварин. Тепер навіть великі собаки можуть подорожувати Україною в усіх типах вагонів — від Інтерсіті до купе.

Також повідомлялося, що українські військові евакуювали з передової кота за допомогою наземного роботизованого комплексу.