За 35 км от дома: из поезда "Укрзализныци" высадили собаку, которая зашла в вагон (видео)

На станции "Татаров-Буковель" в вагон поезда, который направлялся в Киев, вошел пес. Животное высадили в Яремче, в 35 километрах от станции, и такой поступок сотрудников "Укрзализныци" очень возмутил пользователей.

Кадры с животным, которое спокойно лежит на проходе, запостили ряд пабликов, а о ситуации рассказали в Treads активисты happy_animal_paws.

"Буковель-Киев Укрзализныця! Собаку высадили в Яремче (в 35 км от места жительства). Не верю, что ни один из пассажиров не видел, как собака села в вагон! Это не приколы, и не количество лайков! Может кто-то узнает собачку? @ukrainianrailways как работают ваши проводники? Не заметить, как зашла большая собака в поезд", – говорится в публикации.

На кадрах видно, что пес не агрессивный. Один из пассажиров говорит, что собаку "выгонят в Яремче", а на слова женщины, которая возмущается и жалеет пса, резюмирует: "Берете в Киев? Уклонист по-любому", на что та отвечает, что "взяла бы, если бы было куда".

Такой поступок сотрудников "Укрзализныци" уже раскритиковали в соцсетях.

"Бляха, да уже не высаживали бы ребенка, а владельцев как-то искали", "Это жесть, как собака прошла мимо проводника в вагон при проверке документов? Это же не стадо людей ломятся в житомирский дизель без билетов. Как теперь той собаке выжить на новом месте?", "Это трэш. Как он теперь находится в чужом городе? Может, его кто-то кормил, знал, ухаживал, а теперь?" – пишут под видео.

Сейчас пес в Яремче, и неравнодушные ищут возможность вернуть животное назад.

В "Укрзализныце" ситуацию с собакой пока никак не прокомментировали.

Напомним, в июне "Укрзализныця" официально изменила правила перевозки животных. Теперь даже большие собаки могут путешествовать по Украине во всех типах вагонов — от Интерсити до купе.

