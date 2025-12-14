Сильна позиція: як Зеленський "переписує" мирний план в інтересах України

Президент України Володимир Зеленський зайняв обережну, але активну позицію у відповідь на мирний план, запропонований адміністрацією президента США Дональда Трампа. Замість прямої відмови Київ фактично пропонує доопрацювання ініціативи, намагаючись зберегти підтримку Вашингтона і водночас не підірвати довіру всередині країни.

За даними джерел, Володимир Зеленський за підтримки європейських союзників підготував відповідь, яку в дипломатичних колах описують формулою "так, але...". Такий підхід дає змогу Україні формально погодитися з логікою переговорів, не приймаючи умов, які можуть бути сприйняті як поступки суверенітету. Про це пише WSJ.

Зеленський заявив про готовність провести вибори, однак наголосив, що це можливо тільки за умови припинення вогню і наявності чіткого правового механізму. Він також допустив обмеження чисельності української армії, але виключно на рівні її поточного складу.

Окрема увага в переговорах приділяється Запорізькій атомній електростанції, яка є найбільшою в Європі. Президент України відкинув варіант передання об'єкта під контроль Росії, проте не відкинув модель спільного управління за участю США, якщо буде чітко прописано умови безпеки та експлуатації.

Відео дня

Зміцненню переговорних позицій Києва, за словами Зеленського, сприяли нещодавні військові успіхи, зокрема контратака українських сил у районі Куп'янська. Президент підкреслив, що сильні позиції на фронті посилюють аргументи України за столом переговорів.

Президент України з лідерами Європи Фото: zuma press

Особливо складним залишається питання територій Донецької області. Американська пропозиція передбачає створення демілітаризованої або вільної економічної зони, однак Зеленський зажадав роз'яснень: які механізми не допустять просування російських військ і хто забезпечуватиме контроль.

У Кремлі, навпаки, реагують на оновлений підхід Києва жорстко. Російські представники заявляють, що готові домагатися контролю над територіями як шляхом переговорів, так і силовими методами. Москва також продовжує ставити під сумнів легітимність української влади, посилаючись на відсутність виборів в умовах воєнного стану.

Сам Зеленський називає свою стратегію прагматичною. За його словами, Україна готова обговорювати компроміси, але тільки якщо вони будуть справедливими та не поставлять під загрозу незалежність країни.

Найближчими днями український лідер має намір особисто викласти свою позицію американській стороні під час зустрічі з послом США Стівом Віткоффом у Берліні. Експерти вважають, що цей етап може стати поворотним моментом у спробах завершити війну без втрати ключових національних інтересів.

Раніше Фокус повідомляв, що Віткофф і Зеленський зустрінуться в Європі. У WSJ розкрили, до якого часу США хочуть укласти мирну угоду

Також стало відомо, що Трамп прокоментував ідею створення буферної зони на Донбасі, заявивши, що "багато людей хочуть побачити, як це спрацює".