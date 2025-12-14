Сильная позиция: как Зеленский "переписывает" мирный план в интересах Украины

Президент Украины Владимир Зеленский занял осторожную, но активную позицию в ответ на мирный план, предложенный администрацией президента США Дональда Трампа. Вместо прямого отказа Киев фактически предлагает доработку инициативы, стараясь сохранить поддержку Вашингтона и одновременно не подорвать доверие внутри страны.

По данным источников, Владимир Зеленский при поддержке европейских союзников подготовил ответ, который в дипломатических кругах описывают формулой "да, но…". Такой подход позволяет Украине формально согласиться с логикой переговоров, не принимая условий, которые могут быть восприняты как уступки суверенитету. Об этом пишет WSJ.

Зеленский заявил о готовности провести выборы, однако подчеркнул, что это возможно только при условии прекращения огня и наличии четкого правового механизма. Он также допустил ограничение численности украинской армии, но исключительно на уровне ее текущего состава.

Отдельное внимание в переговорах уделяется Запорожской атомной электростанции, которая является крупнейшей в Европе. Президент Украины отверг вариант передачи объекта под контроль России, однако не исключил модель совместного управления при участии США, если будут четко прописаны условия безопасности и эксплуатации.

Відео дня

Укреплению переговорных позиций Киева, по словам Зеленского, способствовали недавние военные успехи, в частности контратака украинских сил в районе Купянска. Президент подчеркнул, что сильные позиции на фронте усиливают аргументы Украины за столом переговоров.

Президент Украины с лидерамы Европы Фото: zuma press

Особо сложным остается вопрос территорий Донецкой области. Американское предложение предполагает создание демилитаризованной или свободной экономической зоны, однако Зеленский потребовал разъяснений: какие механизмы не допустят продвижения российских войск и кто будет обеспечивать контроль.

В Кремле, напротив, реагируют на обновленный подход Киева жестко. Российские представители заявляют, что готовы добиваться контроля над территориями как путем переговоров, так и силовыми методами. Москва также продолжает ставить под сомнение легитимность украинской власти, ссылаясь на отсутствие выборов в условиях военного положения.

Сам Зеленский называет свою стратегию прагматичной. По его словам, Украина готова обсуждать компромиссы, но только если они будут справедливыми и не поставят под угрозу независимость страны.

В ближайшие дни украинский лидер намерен лично изложить свою позицию американской стороне во время встречи с послом США Стивом Виткоффом в Берлине. Эксперты считают, что этот этап может стать поворотным моментом в попытках завершить войну без потери ключевых национальных интересов.

Ранее Фокус сообщал, что Уиткофф и Зеленский встретятся в Европе. В WSJ раскрыли, до какого времени США хотят заключить мирное соглашение

Также стало известно, что Трамп прокомментировал идею создания буферной зоны на Донбассе, заявив, что "многие люди хотят увидеть, как это сработает".