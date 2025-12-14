"Укрзалізниця" розширила міжнародні маршрути: як тепер дістатися до Європи поїздом

"Укрзалізниця" з середини грудня суттєво оновила залізничну карту міжнародних перевезень, відкривши українцям значно ширші можливості для подорожей до Європейського Союзу. Новий графік руху дозволяє дістатися ключових міст ЄС із мінімальною кількістю пересадок.

Як повідомляє пресслужба "Укрзалізниці", з 14 грудня почав діяти новий графік руху пасажирських поїздів, у межах якого кількість міжнародних маршрутів збільшено з 11 до 17. Завдяки цьому залізничне сполучення України з європейськими країнами стало більш гнучким і доступним для мешканців як східних, так і центральних та південних регіонів.

Оновлена мережа сполучень дає змогу пасажирам із Харкова, Полтави, Києва та Львова без складних пересадок дістатися Праги, Відня, Зальцбурга чи Мюнхена. Водночас для жителів Запоріжжя та Дніпра з’явилися нові зручні варіанти поїздок до країн Західної Європи.

Слобожанщина отримала прямий залізничний "міст" до ЄС

Одним із ключових елементів нового графіка став поїзд №63/64 "Оберіг", що курсує за маршрутом Харків — Київ — Перемишль. Саме він перетворив Перемишль на важливий транзитний вузол для подорожей зі сходу України до країн Євросоюзу, адже тут забезпечені стиковки з поїздами до Німеччини, Австрії та Чехії.

"Оберіг" щодня вирушає з Харкова о 23:50, з Києва — о 08:05, зі Львова — о 14:49 і прибуває до Перемишля о 16:59. Уже менш ніж за годину пасажири можуть пересісти на міжнародний рейс EN 417 / EC 40417, який прямує до Мюнхена та прибуває туди о 10:24. По дорозі поїзд зупиняється у Відні, Зальцбурзі та Празі, відкриваючи одразу кілька популярних туристичних і ділових напрямків.

Зворотний рейс із Мюнхена відправляється о 18:35 і прибуває до Перемишля о 10:10, після чого пасажири можуть без зайвих очікувань продовжити шлях до Львова, Києва або Харкова.

Крім того, у Перемишлі доступна пересадка на поїзд EC 430 до Берліна. Він вирушає о 18:54 та прибуває до столиці Німеччини о 06:12. Маршрут передбачає сполучення з північчю Польщі, зокрема зі Щецином і Свиноуйсьцем, через Краків, Вроцлав і Познань. У зворотному напрямку поїзд EC 431 відправляється з Берліна о 20:42 і прибуває до Перемишля о 09:14, де пасажири можуть пересісти на поїзд до Києва чи Харкова.

Окремим напрямком для подорожей до Польщі та далі Європою залишається поїзд №93/94 Харків — Київ — Холм. Він щоденно відправляється з Харкова о 16:56, з Києва — о 23:57 і прибуває до Холма о 10:47.

Як із Придніпров’я тепер зручно доїхати до країн ЄС

Новий графік також посилив залізничне сполучення Придніпровського регіону з Європою. Поїзд №31/32 Запоріжжя — Дніпро — Перемишль вирушає із Запоріжжя о 14:14, з Дніпра — о 16:30 та прибуває до Перемишля о 08:30. Звідси пасажири можуть одразу пересісти на поїзд EC58 GALICJA, який доставляє до Берліна о 19:11. Обслуговування цього маршруту здійснює польський оператор PKP InterCity.

У зворотному напрямку поїзд із Берліна вирушає о 08:52, прибуває до Перемишля о 18:45, а далі прямує до Дніпра та Запоріжжя.

Ще одним варіантом для поїздок до Варшави та Берліна є поїзд №119 Дніпро — Київ — Холм. Він відправляється з Дніпра о 22:55, з Києва — о 07:51 і прибуває до Холма о 17:52. Далі пасажири можуть скористатися поїздом IC 440, який проходить через Варшаву та прибуває до Берліна о 06:15. Зворотний рейс із Берліна відправляється о 20:42, прибуває до Холма о 09:26, а далі — до Києва та Дніпра. На цьому напрямку також працює PKP InterCity.

