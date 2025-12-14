"Укрзалізниця" расширила международные маршруты: как теперь добраться в Европу поездом

"Укрзалізниця" с середины декабря существенно обновила железнодорожную карту международных перевозок, открыв украинцам значительно более широкие возможности для путешествий в Европейский Союз. Новый график движения позволяет добраться до ключевых городов ЕС с минимальным количеством пересадок.

Как сообщает пресс-служба "Укрзалізниці", с 14 декабря начал действовать новый график движения пассажирских поездов, в рамках которого количество международных маршрутов увеличено с 11 до 17. Благодаря этому железнодорожное сообщение Украины с европейскими странами стало более гибким и доступным для жителей как восточных, так и центральных и южных регионов.

Обновленная сеть сообщений позволяет пассажирам из Харькова, Полтавы, Киева и Львова без сложных пересадок добраться до Праги, Вены, Зальцбурга или Мюнхена. В то же время для жителей Запорожья и Днепра появились новые удобные варианты поездок в страны Западной Европы.

Відео дня

Слобожанщина получила прямой железнодорожный "мост" в ЕС

Одним из ключевых элементов нового графика стал поезд №63/64 "Оберіг", курсирующий по маршруту Харьков — Киев — Перемышль. Именно он превратил Перемышль в важный транзитный узел для путешествий с востока Украины в страны Евросоюза, ведь здесь обеспечены стыковки с поездами в Германию, Австрию и Чехию.

"Оберіг" ежедневно отправляется из Харькова в 23:50, из Киева — в 08:05, из Львова — в 14:49 и прибывает в Перемышль в 16:59. Уже менее чем за час пассажиры могут пересесть на международный рейс EN 417 / EC 40417, который следует в Мюнхен и прибывает туда в 10:24. По пути поезд останавливается в Вене, Зальцбурге и Праге, открывая сразу несколько популярных туристических и деловых направлений.

Обратный рейс из Мюнхена отправляется в 18:35 и прибывает в Перемышль в 10:10, после чего пассажиры могут без лишних ожиданий продолжить путь во Львов, Киев или Харьков.

Кроме того, в Перемышле доступна пересадка на поезд EC 430 в Берлин. Он отправляется в 18:54 и прибывает в столицу Германии в 06:12. Маршрут предусматривает сообщение с севером Польши, в частности со Щецином и Свиноуйсьцем, через Краков, Вроцлав и Познань. В обратном направлении поезд EC 431 отправляется из Берлина в 20:42 и прибывает в Перемышль в 09:14, где пассажиры могут пересесть на поезд в Киев или Харьков.

Отдельным направлением для путешествий в Польшу и далее по Европе остается поезд №93/94 Харьков — Киев — Холм. Он ежедневно отправляется из Харькова в 16:56, из Киева — в 23:57 и прибывает в Холм в 10:47.

Как из Приднепровья теперь удобно доехать в страны ЕС

Новый график также усилил железнодорожное сообщение Приднепровского региона с Европой. Поезд №31/32 Запорожье — Днепр — Перемышль отправляется из Запорожья в 14:14, из Днепра — в 16:30 и прибывает в Перемышль в 08:30. Отсюда пассажиры могут сразу пересесть на поезд EC58 GALICJA, который доставляет в Берлин в 19:11. Обслуживание этого маршрута осуществляет польский оператор PKP InterCity.

В обратном направлении поезд из Берлина отправляется в 08:52, прибывает в Перемышль в 18:45, а далее следует в Днепр и Запорожье.

Еще одним вариантом для поездок в Варшаву и Берлин является поезд №119 Днепр — Киев — Холм. Он отправляется из Днепра в 22:55, из Киева — в 07:51 и прибывает в Холм в 17:52. Далее пассажиры могут воспользоваться поездом IC 440, который проходит через Варшаву и прибывает в Берлин в 06:15. Обратный рейс из Берлина отправляется в 20:42, прибывает в Холм в 09:26, а далее — в Киев и Днепр. На этом направлении также работает PKP InterCity.

Напоминаем, что программа "УЗ-3000" позволяет бесплатно путешествовать до 3000 км в непиковые часы, но некоторые услуги все же оплачиваются.

Также Фокус писал, что 13 декабря пассажиров поезда "Перемышль-Киев" вывели на улицу посреди поля после того, как поступило сообщение о минировании.