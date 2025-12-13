Поезд "Перемышль-Киев" заминировали, – соцсети

Пассажиров поезда "Перемышль -Киев" вывели на улицу посреди поля после того, как поступило сообщение о минировании.

Это второй инцидент с поездом из Перемышля за последние несколько месяцев. 14 сентября поезд "Харьков-Перемышль" был остановлен в районе села Калиновка Фастовского района. По имеющейся информации причиной остановки был взрыв, произошедший из-за детонации боеприпасов во время их перевозки по железной дороге.

В результате взрыва была повреждена контактная сеть, что повлекло за собой аварийную остановку поезда № 73.

В "Укрзализныце" инцидент пока никак не комментировали.

Напомним, в ночь на 6 декабря железнодорожный вокзал в Фастове Киевской области был разрушен во время массированной ракетно-дроновой атаки. На следующий день он возобновил работу. Здание вокзала решили снести, а на его месте построить новый.

Кроме вокзала уничтожены также три модернизированных электропоезда — всего 27 вагонов. Это были электрички, которые обеспечивали сообщение на Киевщине, Черниговщине и Сумщине.