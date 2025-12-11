Убытки достигают 300 миллионов: ВС РФ уничтожили в Фастове 27 вагонов, как выглядит вокзал (фото)

Заместитель министра развития общин и территорий Украины Алексей Балеста показал дипломатам из США, Германии, Франции и Швейцарии вокзал в Фастове, который ночью на 6 декабря оказался под ударом ВС РФ. Враг целенаправленно уничтожил объект гражданской инфраструктуры — депо пригородных электропоездов.

Иностранные дипломаты и представители "Укразализныци" в сопровождении Балесты увидели последствия вражеской атаки в городе Фастов Киевской области. По предварительным подсчетам, восстановление разрушенного депо будет стоить примерно 100 миллионов гривен. Об этом 11 декабря сообщила пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

"Это был целенаправленный удар по гражданской инфраструктуре. Уничтожены также три модернизированных электропоезда — всего 27 вагонов. Это были электрички, которые обеспечивали сообщение на Киевщине, Черниговщине и Сумщине", — сообщил заместитель министра.

Фото последствий обстрела Фастова Фото: Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Он подчеркнул, что ориентировочная сумма убытков — примерно 300 миллионов гривен. Сейчас территорию депо расчищают. Балеста отметил, что это — первый настолько массированный обстрел железнодорожной инфраструктуры в Киевской области.

Фото одного из поездов, оказавшегося под ударом ВС РФ Фото: Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Вокзал в Фастове тоже был разрушен и ремонту не подлежит. Сейчас там демонтируют каркас здания — несущие конструкции. Фактически вокзал нужно отстраивать с нуля. Для обеспечения хоть минимальной инфраструктуры для пассажиров в городе развернули временные модульные решения.

Вероятно, фото вокзала в Фастове Фото: Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Заместитель министра призвал международных партнеров присоединиться к восстановлению разрушенных объектов.

Напомним, мэр Фастова Михаил Нетяжук сообщал, что пассажирские поезда дальнего следования начали курсировать через атакованную станцию уже к вечеру 6 декабря. Уничтоженный вокзал решили полностью демонтировать, а на его месте построить новый.

Также уже вечером 6 декабря работники "Укрзализныци" развернули в Фастове временный мобильный вокзал. Там даже обустроили небольшую детскую зону и поставили елку.