Збитки сягають 300 мільйонів: ЗС РФ знищили у Фастові 27 вагонів, як виглядає вокзал (фото)

Заступник міністра розвитку громад та територій України Олексій Балеста показав дипломатам зі США, Німеччини, Франції та Швейцарії вокзал у Фастові, який вночі на 6 грудня опинився під ударом ЗС РФ. Ворог цілеспрямовано знищив об’єкт цивільної інфраструктури — депо приміських електропоїздів.

Іноземні дипломати та представники "Укразалізниці" у супроводі Балести побачили наслідки ворожої атаки у місті Фастів Київської області. За попередніми підрахунками, відбудова зруйнованого депо коштуватиме приблизно 100 мільйонів гривень. Про це 11 грудня повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

"Це був цілеспрямований удар по цивільній інфраструктурі. Знищено також три модернізовані електропоїзди — загалом 27 вагонів. Це були електрички, що забезпечували сполучення на Київщині, Чернігівщині та Сумщині", — повідомив заступник міністра.

Фото наслідків обстрілу Фастова Фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури

Він наголосив, що орієнтовна сума збитків — приблизно 300 мільйонів гривень. Нині територію депо розчищають. Балеста наголосив, що це — перший настільки масований обстріл залізничної інфраструктури у Київській області.

Відео дня

Фото одного з поїздів, що опинився під ударом ЗС РФ Фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури

Вокзал у Фастові теж був зруйнований і ремонту не підлягає. Нині там демонтують каркас будівлі — тримальні конструкції. Фактично вокзал потрібно відбудовувати з нуля. Для забезпечення хоч мінімальної інфраструктури для пасажирів у місті розгорнули тимчасові модульні рішення.

Ймовірно, фото вокзалу у Фастові Фото: Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури

Заступник міністра закликав міжнародних партнерів долучитися до відновлення зруйнованих об’єктів.

Нагадаємо, мер Фастова Михайло Нетяжук повідомляв, що пасажирські поїзди далекого сполучення почали курсувати через атаковану станцію вже до вечора 6 грудня. Знищений вокзал вирішили повністю демонтувати, а на його місці побудувати новий.

Також вже надвечір 6 грудня працівники "Укрзалізниці" розгорнули у Фастові тимчасовий мобільний вокзал. Там навіть облаштували невелику дитячу зону і поставили ялинку.