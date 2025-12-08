Удар ЗС РФ по вокзалу у Фастові: у мерії визначилися з подальшою долею будівлі

Залізничний вокзал у Фастові Київської області було зруйновано під час масованої ракетно-дронової атаки в ніч на 6 грудня. Наступного дня він відновив роботу, а тепер обговорюється питання демонтажу будівлі.

Уже в другій половині 6 грудня через станцію почали курсувати пасажирські поїзди далекого сполучення, написав в Facebook міський голова Фастова Михайло Нетяжук, подякувавши залізничникам, рятувальникам та усім, хто доклав надзусиль, щоб це стало можливим.

Сьогодні заплановано роботи з часткового відновлення приміських пасажирських перевезень, і залізничники роблять усе можливе, щоб сполучення з Києвом працювало у звичайному режимі.

Нетяжук повідомив, знищений вокзал повністю демонтують і побудують новий. Таке рішення ухвалили за підсумками засідання штабу ліквідації наслідків атаки ЗС РФ під головуванням керівника "Укрзалізниці" Олександра Перцовського. Він додав, що проєкт пройде процедуру публічних обговорень.

"До роботи над ним обов'язково будуть залучені жителі громади", — запевнив мер.

На час будівництва нового вокзалу на пероні планують встановити тимчасову модульну конструкцію, а наразі для обігріву пасажирів та організації зони очікування встановлено намет, де є навіть ялинка та дитяча зона.

Удар по вокзалу у Фастові: що відомо

За словами голови правління "УЗ" Олександра Перцовського, удари ЗС РФ припали на будівлю вокзалу і на приміське депо, де обслуговувалися електрички, що забезпечували сполучення Києва з областю.

У депо пошкоджено кілька виробничих цехів. Попадання також зафіксовано по диспетчерському центру, проте постраждалих серед співробітників, на щастя, немає — весь персонал встиг сховатися в сховищах.

Уже незабаром біля вокзалу розгорнули пункти очікування, поїзди далекого сполучення спрямували в обхід Фастова, а Київська обласна військова адміністрація забезпечила автобуси для підвезення пасажирів в обох напрямках.

Також тимчасово було внесено зміни до графіків руху приміських і регіональних маршрутів.

Уже наступної ночі, 7 грудня, ЗС РФ знову атакували Фастів. У місті прогриміло щонайменше 10 вибухів.