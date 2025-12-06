З ялинкою та дитячою зоною: у Фастові розгорнули мобільний вокзал (фото)

У ніч на 6 грудня ЗС РФ завдали комбінованого удару по Україні ракетами і дронами. Унаслідок атаки практично повністю зруйновано залізничний вокзал у Фастові Київської області.

Уже надвечір в "Укрзалізниці" повідомили, що співробітники компанії розгорнули у Фастові тимчасовий мобільний вокзал поруч зі зруйнованим.

"Тут є тепло і все необхідне для пасажирів, навіть облаштували невелику дитячу зону і поставили ялинку. Адже свята, незважаючи ні на що, мають бути для найменших пасажирів за розкладом", — заявили залізничники.

Фото: Укрзализныця

Фото: Укрзализныця

Фото: Укрзализныця

Фото: Укрзализныця

Фото: Укрзализныця

Удар по вокзалу у Фастові: що відомо

За словами голови правління "УЗ" Олександра Перцовського, удари ЗС РФ припали на будівлю вокзалу і на приміське депо, де обслуговувалися електрички, що забезпечували сполучення Києва з областю.

У депо пошкоджено кілька виробничих цехів. Попадання також зафіксовано по диспетчерському центру, проте постраждалих серед співробітників, на щастя, немає — весь персонал встиг сховатися в сховищах.

Відео дня

Вокзал у Фастові повністю зруйновано Фото: Укрзализныця

Уже незабаром біля вокзалу розгорнули пункти очікування, поїзди далекого сполучення спрямували в обхід Фастова, а Київська обласна військова адміністрація забезпечила автобуси для підвезення пасажирів в обох напрямках.

Також тимчасово було внесено зміни до графіків руху приміських і регіональних маршрутів.

Зараз поїзди курсують через станцію і роблять тут зупинки.

Нагадаємо, глава Чечні Рамзан Кадиров назвав удари по Україні 6 грудня початком тижневої помсти за пошкодження будівлі Служби безпеки в Грозному, і серед об'єктів згадав і Фастів.

Також повідомлялося, що внаслідок обстрілу Дніпра російськими окупантами в місті зруйновано склади бинтів, шин і шоколаду.