С елочкой и детской зоной: в Фастове развернули мобильный вокзал (фото)

В ночь на 6 декабря ВС РФ нанесли комбинированный удар по Украине ракетами и дронами. В результате атаки практически полностью разрушен железнодорожный вокзал в Фастове Киевской области.

Уже к вечеру в "Укрзализныце" сообщили, что сотрудники компании развернули в Фастове временный мобильный вокзал рядом с разрушенным.

"Тут есть тепло и все необходимое для пассажиров, даже обустроили небольшую детскую зону и поставили елочку. Ведь праздники, несмотря ни на что, должны быть для самых маленьких пассажиров по расписанию", – заявили железнодорожники.

Фото: Укрзализныця

Удар по вокзалу в Фастове: что известно

По словам председателя правления "УЗ" Александра Перцовского, удары ВС РФ пришлись по зданию вокзала и по пригородному депо, где обслуживались электрички, обеспечивавшие сообщения Киева с областью.

В депо повреждены несколько производственных цехов. Попадание также зафиксировано по диспетчерскому центру, однако пострадавших среди сотрудников, к счастью, нет — весь персонал успел укрыться в убежищах.

Уже вскоре возле вокзала развернули пункты ожидания, поезда дальнего следования направили в обход Фастова, а Киевская областная военная администрация обеспечила автобусы для подвоза пассажиров в обоих направлениях.

Также временно были внесены изменения в графики движения пригородных и региональных маршрутов.

Сейчас поезда курсируют через станцию и делают тут остановки.

Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров назвал удары по Украине 6 декабря началом недельной мести за повреждение здания Службы безопасности в Грозном, и среди объектов упомянул и Фастов.

Также сообщалось, что в результате обстрела Днепра российскими оккупантами в городе разрушены склады бинтов, шин и шоколада.