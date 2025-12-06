С елочкой и детской зоной: в Фастове развернули мобильный вокзал (фото)
В ночь на 6 декабря ВС РФ нанесли комбинированный удар по Украине ракетами и дронами. В результате атаки практически полностью разрушен железнодорожный вокзал в Фастове Киевской области.
Уже к вечеру в "Укрзализныце" сообщили, что сотрудники компании развернули в Фастове временный мобильный вокзал рядом с разрушенным.
"Тут есть тепло и все необходимое для пассажиров, даже обустроили небольшую детскую зону и поставили елочку. Ведь праздники, несмотря ни на что, должны быть для самых маленьких пассажиров по расписанию", – заявили железнодорожники.
Удар по вокзалу в Фастове: что известно
По словам председателя правления "УЗ" Александра Перцовского, удары ВС РФ пришлись по зданию вокзала и по пригородному депо, где обслуживались электрички, обеспечивавшие сообщения Киева с областью.
В депо повреждены несколько производственных цехов. Попадание также зафиксировано по диспетчерскому центру, однако пострадавших среди сотрудников, к счастью, нет — весь персонал успел укрыться в убежищах.
Уже вскоре возле вокзала развернули пункты ожидания, поезда дальнего следования направили в обход Фастова, а Киевская областная военная администрация обеспечила автобусы для подвоза пассажиров в обоих направлениях.
Также временно были внесены изменения в графики движения пригородных и региональных маршрутов.
Сейчас поезда курсируют через станцию и делают тут остановки.
Напомним, глава Чечни Рамзан Кадыров назвал удары по Украине 6 декабря началом недельной мести за повреждение здания Службы безопасности в Грозном, и среди объектов упомянул и Фастов.
Также сообщалось, что в результате обстрела Днепра российскими оккупантами в городе разрушены склады бинтов, шин и шоколада.