Удар ВС РФ по вокзалу в Фастове: в мэрии определились с дальнейшей судьбой здания

Железнодорожный вокзал в Фастове Киевской области был разрушен во время массированной ракетно-дроновой атаки в ночь на 6 декабря. На следующий день он возобновил работу, а теперь обсуждается вопрос демонтажа здания.

Уже во второй половине 6 декабря через станцию начали курсировать пассажирские поезда дальнего сообщения, написал в Facebook городской голова Фастова Михаил Нетяжук, поблагодарив железнодорожников, спасателей и всех, кто приложил сверхусилия, чтобы это стало возможным.

Сегодня запланированы работы по частичному восстановлению пригородных пассажирских перевозок, и железнодорожники делают все возможное, чтобы сообщение с Киевом работало в обычном режиме.

Нетяжук сообщил, уничтоженный вокзал полностью демонтируют и построят новый. Такое решение приняли по итогам заседания штаба ликвидации последствий атаки ВС РФ под председательством руководителя "Укрзализныци" Александра Перцовского. Он добавил, что проект пройдет процедуру публичных обсуждений.

"К работе над ним обязательно будут вовлечены жители общины", – заверил мэр.

На время строительства нового вокзала на перроне планируется установить временную модульную конструкцию, а сейчас для обогрева пассажиров и организации зоны ожидания установлена ​​палатка, где есть даже елочка и детская зона.

Удар по вокзалу в Фастове: что известно

По словам председателя правления "УЗ" Александра Перцовского, удары ВС РФ пришлись по зданию вокзала и по пригородному депо, где обслуживались электрички, обеспечивавшие сообщения Киева с областью.

В депо повреждены несколько производственных цехов. Попадание также зафиксировано по диспетчерскому центру, однако пострадавших среди сотрудников, к счастью, нет — весь персонал успел укрыться в убежищах.

Уже вскоре возле вокзала развернули пункты ожидания, поезда дальнего следования направили в обход Фастова, а Киевская областная военная администрация обеспечила автобусы для подвоза пассажиров в обоих направлениях.

Также временно были внесены изменения в графики движения пригородных и региональных маршрутов.

Уже на следующую ночь, 7 декабря, ВС РФ снова атаковали Фастов. В городе прогремело не менее 10 взрывов.