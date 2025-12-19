Як може змінитися мобілізація в Україні з 1 січня: ексречник Генштабу назвав основні сценарії

Ексречник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов називає одними з ключових проблем мобілізації в Україні провалену комунікаційну кампанію та питання мотивації. При цьому він вважає, що Україні варто було б відновити строкову службу.

Свій погляд на те, яких змін потребує мобілізація у 2026 році, колишній речник Генерального штабу Збройних сил України Владислав Селезньов висловив у коментарі ТСН. За його словами, процеси поповнення української армії можна значно покращити, якщо дотримуватися справедливості.

Автор статті нагадав, що обласні територіальні центри комплектування та соціальної підтримки останнім часом висловлюють обурення щодо перешкоджання проведенню заходів оповіщення з боку цивільних громадян.

Селезньов зазначив, що в законі про мобілізацію та мобілізаційну підготовку визначено перелік інституцій і посадових осіб, які відповідають за оповіщення військовозобов'язаних.

"А у нас виходить так, що за мобілізацію відповідає ТЦК і, відповідно, всі камінці сиплються на голову ТЦК. Хоча це державна справа і цим має опікуватися уряд на чолі з прем’єр-міністром. А також органи місцевого самоврядування, керівники організацій, підприємств та установ", — сказав ексречник Генштабу ЗСУ.

За його словами, обов'язки чітко визначаються законодавством, тож оповіщення громадян не має бути "головним болем" ТЦК.

"Опція "хочу — не хочу" не має працювати, є норма закону. Не повинно бути такого, що голова сільради буде розмірковувати, мовляв, хочу — займаюсь (оповіщенням), не хочу — не займаюсь", — наголосив Селезньов.

Він нагадав, що на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну до ТЦК вишиковувалися черги з охочих стати за захист держави, та зараз ситуація кардинально інша.

"По-перше: не було дотримано фактора справедливості. Сприйняття війни, наприклад, в Ізюмі, Харкові відрізняється від сприйняття війни в Ужгороді. По-друге: у нас де-факто провалена комунікаційна кампанія на рівні держави. Де наша пропаганда, яка має усіляко мотивувати громадян? А маємо ми безліч інституцій", — пояснив колишній речник Генштабу.

Мобілізація-2026: що можна покращити

На думку Селезньова, для покращення ефективності мобілізації потрібне дотримання справедливості, а також посилення мотивації військовозобов'язаних: переконання та фінансові зиски.

"Але якщо контрактник у першій рік служби отримує менше за охоронника в супермаркеті в центрі Києва, то це неподобство. Я маю на увазі не тих контрактників, які виконують завдання на полі бою, а тих, хто є у тилових підрозділах", — зазначив він.

При цьому Селезньов переконаний, що перевагу над окупантами може дати не так чисельність особового складу, як кращі технології, техніка та тактика.

"Очевидно, що мобілізація повинна тривати. На полі бою гинуть та отримають поранення наші воїни, потрібні ротації, тому як перебувати на позиціях по 200 діб — це поза межами людських можливостей", — сказав він.

На думку ексречника Генштабу ЗСУ, Україні, ймовірно, варто було б відновити строкову службу, щоб сформувати майбутній мобілізаційний резерв, оскільки останні строковики звільнилися під час повномасштабної війни. Наразі це питання не обговорюється.

Мобілізація в Україні: які зміни анонсував Генштаб

У грудні головнокомандувач Генерального штабу ЗСУ Олександр Сирський розповідав, які зміни очікують мобілізацію та ЗСУ. Він анонсував покращення рівня підготовку інструкторів з військового вишколу, реформи навчальних програм, "комплексну програму з адаптації" новобранців тощо.

Нагадаємо, військова омбудсменка Ольга Решетилова в опублікованому 18 грудня інтерв'ю пояснила, чому мобілізовані йдуть у СЗЧ. За її словами, військові самовільно залишають частини насамперед через слабку мотивацію, постійну загрозу життю, кризу довіри між бійцями та командирами і збої в управлінні та комунікації.