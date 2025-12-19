Как может измениться мобилизация в Украине с 1 января: экс-спикер Генштаба назвал основные сценарии

Экс-спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев называет одними из ключевых проблем мобилизации в Украине проваленную коммуникационную кампанию и вопросы мотивации. При этом он считает, что Украине следовало бы восстановить срочную службу.

Свой взгляд на то, каких изменений требует мобилизация в 2026 году, бывший спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев высказал в комментарии ТСН. По его словам, процессы пополнения украинской армии можно значительно улучшить, если соблюдать справедливость.

Автор статьи напомнил, что областные территориальные центры комплектования и социальной поддержки в последнее время выражают возмущение относительно препятствования проведению мероприятий оповещения со стороны гражданских лиц.

Селезнев отметил, что в законе о мобилизации и мобилизационной подготовке определен перечень институтов и должностных лиц, которые отвечают за оповещение военнообязанных.

"А у нас получается так, что за мобилизацию отвечает ТЦК и, соответственно, все камни сыплются на голову ТЦК. Хотя это государственное дело и этим должно заниматься правительство во главе с премьер-министром. А также органы местного самоуправления, руководители организаций, предприятий и учреждений", — сказал экс-спикер Генштаба ВСУ.

По его словам, обязанности четко определяются законодательством, поэтому оповещение граждан не должно быть "головной болью" ТЦК.

"Опция "хочу — не хочу" не должна работать, есть норма закона. Не должно быть такого, что председатель сельсовета будет рассуждать, мол, хочу — занимаюсь (оповещением), не хочу — не занимаюсь", — подчеркнул Селезнев.

Он напомнил, что в начале полномасштабного вторжения РФ в Украину в ТЦК выстраивались очереди из желающих стать на защиту государства, но сейчас ситуация кардинально другая.

"Во-первых: не был соблюден фактор справедливости. Восприятие войны, например, в Изюме, Харькове отличается от восприятия войны в Ужгороде. Во-вторых: у нас де-факто провалена коммуникационная кампания на уровне государства. Где наша пропаганда, которая должна всячески мотивировать граждан? А имеем мы множество институтов", — пояснил бывший спикер Генштаба.

Мобилизация-2026: что можно улучшить

По мнению Селезнева, для улучшения эффективности мобилизации требуется соблюдение справедливости, а также усиление мотивации военнообязанных: убеждение и финансовые выгоды.

"Но если контрактник в первый год службы получает меньше охранника в супермаркете в центре Киева, то это безобразие. Я имею в виду не тех контрактников, которые выполняют задачи на поле боя, а тех, кто есть в тыловых подразделениях", — отметил он.

При этом Селезнев убежден, что преимущество над оккупантами может дать не так численность личного состава, как лучшие технологии, техника и тактика.

"Очевидно, что мобилизация должна продолжаться. На поле боя гибнут и получат ранения наши воины, нужны ротации, потому как находиться на позициях по 200 суток — это за пределами человеческих возможностей", — сказал он.

По мнению экс-спикера Генштаба ВСУ, Украине, вероятно, стоило бы восстановить срочную службу, чтобы сформировать будущий мобилизационный резерв, поскольку последние срочники уволились во время полномасштабной войны. Сейчас этот вопрос не обсуждается.

Мобилизация в Украине: какие изменения анонсировал Генштаб

В декабре главнокомандующий Генерального штаба ВСУ Александр Сырский рассказывал, какие изменения ожидают мобилизацию и ВСУ. Он анонсировал улучшение уровня подготовки инструкторов по военной подготовке, реформы учебных программ, "комплексную программу по адаптации" новобранцев и тому подобное.

Напомним, военный омбудсмен Ольга Решетилова в опубликованном 18 декабря интервью объяснила, почему мобилизованные уходят в СЗЧ. По ее словам, военные самовольно покидают части прежде всего из-за слабой мотивации, постоянной угрозы жизни, кризиса доверия между бойцами и командирами и сбоев в управлении и коммуникации.