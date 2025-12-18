Лучше тюрьма, чем смерть на фронте: военный омбудсмен объяснила, почему мобилизованные идут в СЗЧ

В Украине все больше мобилизованных делают сознательный выбор не в пользу военной службы, а в пользу заключения, что напрямую влияет на масштабы самовольного оставления частей. Причины этого явления лежат значительно глубже, чем страх перед наказанием, и связаны с системными сбоями в армии и мобилизационных процессах.

Как рассказала военный омбудсмен Ольга Решетилова в интервью "Главкому", дискуссии о СЗЧ в военной среде почти всегда сводятся к усилению ответственности. Такой подход, по ее словам, понятен, ведь отсутствие наказания демотивирует тех, кто продолжает служить. В то же время предыдущие решения государства, в частности амнистии и возможность вернуться без юридических последствий, не дали ожидаемого результата — в армию возвращалась лишь незначительная часть тех, кто самовольно его оставил.

Ольга Решетилова отметила, что главная проблема заключается не только в отсутствии страха перед законом, а в причинах, которые толкают людей на побег. Среди них — слабая мотивация новобранцев, из-за чего значительное количество случаев СЗЧ приходится именно на учебные центры. Еще одним определяющим фактором она назвала постоянную угрозу жизни. По ее словам, многие люди в критический момент выбирают несколько лет за решеткой вместо риска погибнуть на фронте.

Отдельное внимание военный омбудсмен обратила на кризис доверия между военнослужащими и командирами. Речь идет не о некомпетентности офицеров, а о реалиях войны высокой интенсивности, когда командиры физически не имеют времени наладить контакт с подчиненными. В результате боец может получить приказ идти на позицию, так и не познакомившись с командиром лично. Это разрушает чувство взаимной ответственности и усиливает психологическое напряжение.

По словам Решетиловой, в армии регулярно возникают сбои в управлении и коммуникации. Офис военного омбудсмена пытается частично компенсировать эти пробелы, в частности выстраивая взаимопонимание между военными, командованием и семьями бойцов. Впрочем, без комплексных решений на уровне государства эта проблема будет оставаться хронической.

Комментируя характер обращений, поступающих к омбудсмену, Ольга Решетилова отметила, что значительная их часть касается сугубо бюрократических сбоев. Речь идет о несвоевременном предоставлении статуса участника боевых действий, отсутствии направлений на военно-врачебные комиссии, ошибках в документации или финансовых недоплатах. Хотя эти вопросы выглядят второстепенными, для военнослужащих они формируют ощущение глубокой несправедливости и обесценивания службы.

Она подчеркнула, что после упорядочения процессов в Министерстве обороны, МВД и других силовых структурах, а также после полной цифровизации документооборота, количество таких проблем должно существенно сократиться. По ее словам, этот вопрос недавно обсуждали с заместителем министра обороны по цифровой трансформации Оксаной Ферчук, и реализация запланированных изменений позволит быстро минимизировать массовые ошибки системы.

Второй большой категорией обращений Решетилова назвала глубокие системные нарушения, которые годами накапливаются и создают стратегические риски для войска. Одним из самых ярких примеров является именно самовольное оставление части. По ее словам, многие причины СЗЧ были заложены еще на этапе мобилизации, где допустили ряд просчетов. В таких случаях Офис военного омбудсмена приобщается к разработке решений вместе с Министерством обороны и Генеральным штабом.

