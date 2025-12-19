У Києві травматолог узяв із пораненого бійця 30 тисяч за безкоштовну послугу: деталі

Лікарю-травматологу однієї зі столичних лікарень оголосили про підозру після того, як він зажадав від пораненого військовослужбовця 30 000 гривень за проведення операції зі встановлення апарату Ілізарова.

На вимаганні та отриманні грошей від військового за послугу, що надається безоплатно, медика викрили слідчі Печерського управління поліції спільно з працівниками Служби безпеки України, повідомили у столичній поліції.

Слідчі з'ясували, що 37-річний боєць, отримавши на фронті важку комбіновану травму ноги з вогнепальним наскрізним пораненням і переломом, був направлений у столичну лікарню для отримання безоплатної допомоги. Однак після проведеної операції лікар-травматолог повідомив пацієнту, що для встановлення ортопедичного апарату зовнішньої фіксації Ілізарова необхідно переказати 30 000 гривень на його банківську картку.

Лікар узяв гроші з бійця за безкоштовну операцію Фото: Нацполiцiя Украiни

Зрештою чоловік перерахував кошти на рахунок фігуранта.

47-річному лікарю вже повідомили про підозру за ч. 3 ст. 368-4 Кримінального кодексу України (Підкуп особи, яка надає публічні послуги). Наразі вирішується питання про відсторонення його від посади.

У разі, якщо провину підозрюваного доведуть, йому загрожує тюремне ув'язнення строком до п'яти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років.

Нагадаємо, у серпні 11 тисяч гривень вимагав лікар однієї з лікарень Тернополя за операцію військовослужбовцю, що належить до категорії безоплатних відповідно до договору, укладеного між лікарнею та Національною службою здоров'я України.

Також повідомлялося, що лікар Центральної військово-лікувальної комісії Міноборони України Валерій Наумов, якого суд заарештував у грудні 2018 року за підозрою в вимозі хабара в учасника АТО Петра Олексюка, вийшов під заставу в 2,1 млн грн.