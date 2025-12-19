В Киеве травматолог взял с раненого бойца 30 тысяч за бесплатную услугу: детали

Врачу-травматологу одной из столичных больниц объявили о подозрении после того, как он потребовал от раненого военнослужащего 30 000 гривен за проведение операции по установке аппарата Илизарова.

На вымогательстве и получении денег от военного за услугу, которая предоставляется бесплатно, медика разоблачили следователи Печерского управления полиции совместно с работниками Службы безопасности Украины, сообщили в столичной полиции.

Следователи выяснили, что 37-летний боец, получив на фронте тяжелую комбинированную травму ноги с огнестрельным сквозным ранением и переломом, был направлен в столичную больницу для получения бесплатной помощи. Однако после проведенной операции врач-травматолог сообщил пациенту, что при установке ортопедического аппарата внешней фиксации Илизарова необходимо перевести 30 000 гривен на его банковскую карточку.

Врач взял деньги с бойца за бесплатную операцию Фото: Нацполиция Украины

В конце концов мужчина перечислил средства на счет фигуранта.

47-летнему врачу уже сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 368-4 Уголовного кодекса Украины (Подкуп лица, оказывающего публичные услуги). Сейчас решается вопрос об отстранении его от должности.

В случае, если вина подозреваемого будет доказана, ему грозит тюремное заключение сроком до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет.

Напомним, в августе 11 тысяч гривен требовал врач одной из больниц Тернополя за операцию военнослужащему, которая относится к категории бесплатных в соответствии с договором, заключенным между больницей и Национальной службой здоровья Украины.

Также сообщалось, что врач Центральной военно-лечебной комиссии Минобороны Украины Валерий Наумов, которого суд арестовал в декабре 2018 года по подозрению в требовании взятки у участника АТО Петра Олексюка, вышел под залог в 2,1 млн грн.