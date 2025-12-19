У Дніпрі мешканці будинку напали на енергетиків, які приїхали відключити світло

Мешканці будинків на вулиці Академіка Янгеля в Дніпрі напали на оперативно-виїзну бригаду енергетиків, коли ті намагалися відключити електропостачання в ручному режимі.

Дійшло до рукоприкладства та заподіяння тілесних ушкоджень, повідомила в Facebook пресслужба ПрАТ "ПЕМ "ЦЕК". Також пошкоджено особисте майно енергетика.

У заяві йдеться про те, що ці будинки раніше не відключали поряд з іншими районами, оскільки вони розташовані на лініях із критичною інфраструктурою. Тепер же ухвалено рішення відключати їх у ручному режимі, для чого і виїжджала бригада.

У компанії наголосили, що перебування їхніх будинків на лініях із критичною інфраструктурою не надає їм будь-якого привілейованого становища, і "ПрАТ "ПЕМ "ЦЕК" здійснюватиме всі необхідні заходи, щоб відключати ці будинки на рівних умовах з іншими жителями міста".

Через інцидент сталася значна затримка відновлення електропостачання черги 5.2.

Мешканців, які вчинили напад, попередили, що матеріали передано в Національну поліцію для відкриття кримінального впровадження відповідно до чинного законодавства України.

Протести проти відключень світла прокотилися й Одесою, де в деяких районах у людей немає світла понад тиждень. Напередодні жителі мікрорайону "Нова Аркадія" перекрили вулицю Генуезьку, вимагаючи повернути електрику в будинки. Під час акції сталася бійка між протестувальниками і водіями.

У поліції цієї ситуації поки що не коментували.

Нагадаємо, народний депутат України та голова підкомітету з питань енергоефективності та енергозбереження Комітету Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк заявив, що сценарій із блекаутами, як в Одесі, можливий у будь-якому місті України.