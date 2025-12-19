В Днепре жители дома напали на энергетиков, которые приехали отключить свет

Жители домов по улице Академика Янгеля в Днепре напали на оперативно-выездную бригаду энергетиков, когда те пытались отключить электроснабжение в ручном режиме.

Дошло до рукоприкладства и причинения телесных повреждений, сообщила в Facebook пресс-служба ЧАО "ПЭЭМ "ЦЭК". Также повреждено личное имущество энергетика.

В заявлении говорится о том, что эти дома ранее не отключались наряду с другими районами, поскольку они находятся на линиях с критической инфраструктурой. Теперь же принято решение отключать их в ручном режиме, для чего и выезжала бригада.

В компании подчеркнули, что пребывание их домов на линиях с критической инфраструктурой не предоставляет им какого-либо привилегированного положения, и "ЧАО "ПЭЭМ "ЦЭК" будет осуществлять все необходимые меры, чтобы отключать эти дома на равных условиях с другими жителями города".

Из-за инцидента произошла значительную задержку восстановления электроснабжения очереди 5.2.

Жильцов, совершивших нападение, предупредили, что материалы переданы в Национальную полицию для открытия уголовного внедрения в соответствии с действующим законодательством Украины.

Протесты против отключений света прокатились и по Одессе, где в некоторых районах у людей нет света более недели. Накануне жители микрорайона "Новая Аркадия" перекрыли улицу Генуэзскую, требуя вернуть электричество в дома. Во время акции произошла потасовка между протестующими и водителями.

В полиции эту ситуацию пока не комментировали.

Напомним, народный депутат Украины и председатель подкомитета по вопросам энергоэффективности и энергосбережения Комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк заявил, что сценарий с блэкаутами, как в Одессе, возможен в любом городе Украины.