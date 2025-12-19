Суд у Львові скасував вирок зраднику Іллі Киві через дії прокурора

Два роки тому Личаківський районний суд Львова визнав екснардепа від ОПЗЖ Іллю Киву винним у злочинах проти держави. Проросійського політика заочно засудили до 14 років позбавлення волі. Але через процесуальну наполегливість прокурора єдиний обвинувальний вирок екснардепу-зраднику Іллі Киві був скасований.

Тепер справу проти Іллі Киви закрито остаточно — без конфіскації майна та офіційного статусу злочинця, пише Судовий репортер.

Як стало відомо з матеріалів справи та коментарів суду, 15 грудня 2025 року Личаківський районний суд Львова офіційно закрив кримінальне провадження щодо держзради політика.

Справу проти Іллі Киви закрито – чому так сталось

Два роки тому Личаківський суд заочно засудив Киву до 14 років ув’язнення. Проте за лічені тижні після вироку зрадника було ліквідовано в Підмосков’ї. Спецоперацію згодом підтвердили в СБУ та ГУР.

Прокуророві 14 років позбавлення волі для Киви було замало і він вимагав для покійника довічне. Крім того, обвинувач не погоджувався, що суд першої інстанції перекваліфікував дії Киви із публічних закликів до зміни меж території України (ст. 110 КК) на виправдування збройної агресії (ст.436 КК).

Відтак, Верховний Суд дослухався до аргументів прокурора і повернув справу на апеляцію. У червні 2025 року Львівський апеляційний суд скасував початковий обвинувальний вирок.

Оскільки вирок було скасовано, справа повернулася в першу інстанцію. Проте за законом суд не може судити померлу особу заново.

Оскільки старий вирок скасували, а новий ухвалити неможливо, він так і не набрав законної сили. Це заблокувало можливість виконання покарання та, що найважливіше, конфіскацію майна зрадника на користь держави.

"Після ухвалення обвинувального вироку судом та вже після смерті засудженого прокурором було подано апеляційну скаргу. Саме це призвело до скасування вироку та повернення справи на новий судовий розгляд... Відповідно до вимог Кримінального процесуального кодексу України, суд був зобов'язаний закрити кримінальне провадження, оскільки кримінальне переслідування померлої особи є неможливим… Вирок не набрав законної сили, що унеможливило виконання покарання та застосування конфіскації майна", — пояснили в суді.

Таким чином, покійний Ілля Кива залишився в Україні без вироку. Тому що єдиний обвинувальний вирок був скасований завдяки зусиллям прокурора.

Цікаво, що раніше прокурор намагався заперечити факт загибелі Киви, називаючи офіційні заяви СБУ "припущеннями зі ЗМІ" та вимагаючи довідок від органів РАЦС або дипломатичних установ.

Прокурор вважав, що СБУ не уповноважена підтверджувати смерть особи. Натомість суд мав би зробити запити до органів державної реєстрації актів цивільного стану, а також дипломатичних представництв, консульств і Міністерства закордонних справ України. Проте Верховний Суд зазначив, що підстав не довіряти заявам керівництва спецслужб немає.

Так Україна юридично втратила можливість офіційно визнати Іллю Киву винним у цій справі та вилучити його активи. Наразі більшість рішень у цій справі зникли з публічного доступу судового реєстру.

Нагадаємо, влітку повідомлялось, що у РФ затримано підозрюваного в причетності до вбивства колишнього депутата Верховної Ради України Іллі Киви. За версією російських слідчих, інформацію про місцеперебування Киви міг передати Службі безпеки України громадянин Вірменії Араїк Амірханян, який виїхав у РФ після отримання підозри у привласненні бюджетних коштів.

РосЗМІ повідомляли, що в Підмосков'ї знайшли тіло екснардепа-зрадника Іллі Киви 6 грудня 2023 року. Представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов в ефірі телемарафону підтвердив смерть Киви.