Суд во Львове отменил приговор предателю Илье Киве из-за действий прокурора

Два года назад Лычаковский районный суд Львова признал экс-нардепа от ОПЗЖ Илью Киву виновным в преступлениях против государства. Пророссийского политика заочно приговорили к 14 годам лишения свободы. Но из-за процессуальной настойчивости прокурора единственный обвинительный приговор экс-нардепу-предателю Илье Киве был отменен.

Теперь дело против Ильи Кивы закрыто окончательно — без конфискации имущества и официального статуса преступника, пишет Судебный репортер.

Как стало известно из материалов дела и комментариев суда, 15 декабря 2025 года Лычаковский районный суд Львова официально закрыл уголовное производство по госизмене политика.

Дело против Ильи Кивы закрыто — почему так произошло

Два года назад Лычаковский суд заочно приговорил Киву к 14 годам заключения. Однако через считанные недели после приговора предатель был ликвидирован в Подмосковье. Спецоперацию впоследствии подтвердили в СБУ и ГУР.

Прокурору 14 лет лишения свободы для Кивы было мало и он требовал для покойника пожизненное. Кроме того, обвинитель не соглашался, что суд первой инстанции переквалифицировал действия Кивы с публичных призывов к изменению границ территории Украины (ст. 110 УК) на оправдание вооруженной агрессии (ст.436 УК).

Следовательно, Верховный Суд прислушался к аргументам прокурора и вернул дело на апелляцию. В июне 2025 года Львовский апелляционный суд отменил первоначальный обвинительный приговор.

Поскольку приговор был отменен, дело вернулось в первую инстанцию. Однако по закону суд не может судить умершее лицо заново.

Поскольку старый приговор отменили, а новый принять невозможно, он так и не вступил в законную силу. Это заблокировало возможность исполнения наказания и, что самое важное, конфискацию имущества предателя в пользу государства.

"После вынесения обвинительного приговора судом и уже после смерти осужденного прокурором была подана апелляционная жалоба. Именно это привело к отмене приговора и возвращению дела на новое судебное рассмотрение... В соответствии с требованиями Уголовного процессуального кодекса Украины, суд был обязан закрыть уголовное производство, поскольку уголовное преследование умершего лица невозможно... Приговор не вступил в законную силу, что сделало невозможным исполнение наказания и применение конфискации имущества", — пояснили в суде.

Таким образом, покойный Илья Кива остался в Украине без приговора. Потому что единственный обвинительный приговор был отменен благодаря усилиям прокурора.

Интересно, что ранее прокурор пытался отрицать факт гибели Кивы, называя официальные заявления СБУ "предположениями из СМИ" и требуя справок от органов ЗАГС или дипломатических учреждений.

Прокурор считал, что СБУ не уполномочена подтверждать смерть человека. Вместо этого суд должен был бы сделать запросы в органы государственной регистрации актов гражданского состояния, а также дипломатических представительств, консульств и Министерства иностранных дел Украины. Однако Верховный Суд отметил, что оснований не доверять заявлениям руководства спецслужб нет.

Так Украина юридически потеряла возможность официально признать Илью Киву виновным по этому делу и изъять его активы. Сейчас большинство решений по этому делу исчезли из публичного доступа судебного реестра.

Напомним, летом сообщалось, что в РФ задержан подозреваемый в причастности к убийству бывшего депутата Верховной Рады Украины Ильи Кивы. По версии российских следователей, информацию о местонахождении Кивы мог передать Службе безопасности Украины гражданин Армении Араик Амирханян, который выехал в РФ после получения подозрения в присвоении бюджетных средств.

РосСМИ сообщали, что в Подмосковье нашли тело экс-нардепа-предателя Ильи Кивы 6 декабря 2023 года. Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона подтвердил смерть Кивы.