34 години без світла: у Павлограді місцевий житель у ручному режимі "роздавав" електрику (відео)

У Павлограді мешканці однієї з вулиць обурилися тому, що абсолютно стороння людина, котра не є співробітником або представником КП "Павлоград-Світло" чи місцевої філії ДТЕК, самовільно вмикав і вимикав електрику на вулицях, які цей трансформатор обслуговує.

Через таку самодіяльність мешканці вулиці Черешнева та ще кількох прилеглих до неї по дві доби сиділи без світла, а графіки ДТЕК не діяли з 5 листопада, повідомляють у місцевому Telegram-каналі Pavlograd Now.

Зрештою терпець людей увірвався. Останньою краплею стало те, як вони знову застали біля трансформатора чоловіка, який перемикав електропостачання на вулицях, вимикаючи середній автомат, саме той, що належить до Черешневої.

Мешканці стверджують, що ця особа нібито знайома з представниками РЕМу та отримала неофіційний дозвіл контролювати відключення, однак робила це вибірково. Під час зйомок чоловік вимагав прибрати світло та камеру.

Відео дня

Одна з місцевих мешканок дивується, чому на трансформаторі немає замка, і як третя особа може самовільно вмикати і вимикати рубильники.

"Там на тій вулиці у всіх є світло, а ми дві доби без світла. А він каже: а я домовився. У вас о 10-й буде світло. Я собі вимкну світло, а вам увімкну... Я ж вам учора о першій годині ночі дав, чому ви спасибі мені не кажете", — переказує жінка свою розмову з "перемикачем".

Коли розгорівся скандал навколо трансформатора, а світла знову не стало, люди викликали аварійну бригаду ДТЕК і поліцію. Один зі співробітників заміряв рівень напруги, і той становив 296 В, що суттєво перевищує норму. Через те, що цей трансформатор, який живить три вулиці, постійно відчував перенапругу, він знову відключився.

Рівень напруги в трансформаторі зашкалював

Коли в одного з енергетиків запитали, чому на об'єкті немає замка, той відповів, що замок має бути, а чому його немає, він не в курсі.

Усе закінчилося тим, що співробітники енергетичної компанії таки закрили трансформатор на замок, а мешканці написали колективне звернення до ДТЕК Дніпровські електромережі через тривале відключення світла. Люди вимагають роз'яснень, на якій підставі сторонній чоловік розпоряджався об'єктом інфраструктури, і хто нестиме відповідальність за ситуацію, що склалася.

Крім того, абоненти сподіваються, що їм поміняють трансформатор на потужніший, щоб відключення були хоча б за графіком, а не регулювалися в ручному режимі незрозуміло ким, а автомати не вимикалися через перенапруження.

У ДТЕК і КП "Павлоград-Світло" інформацію поки не коментували.

