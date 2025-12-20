34 часа без света: в Павлограде местный житель в ручном режиме "раздавал" электричество (видео)

В Павлограде жители одной из улиц возмутились тому, что совершенно посторонний человек, который не является сотрудником или представителем КП "Павлоград-Світло" или местного филиала ДТЭК, самовольно включал и отключал электричество на улицах, которые этот трансформатор обслуживает.

Из-за такой самодеятельности жители улицы Черешневая и еще нескольких прилегающих к ней по двое суток сидели без света, а графики ДТЭК не действовали с 5 ноября, сообщается в местном Telegram-канале Pavlograd Now.

В конце концов терпение людей лопнуло. Последней каплей стало то, как они снова застали у трансформатора мужчину, который переключал электроснабжение на улицах, отключая средний автомат, как раз тот, который относится к Черешневой.

Жители утверждают, что это лицо якобы знакомо с представителями РЭС и получило неофициальное разрешение контролировать отключение, однако делало это избирательно. Во время съемок мужчина требовал убрать свет и камеру.

Одна из местных жительниц недоумевает, почему на трансформаторе нет замка, и как третье лицо может самовольно включать и выключать рубильники.

"Там на той улице у всех есть свет, а мы двое суток без света. А он говорит: а я договорился. У вас в 10 будет свет. Я себе выключу свет, а вам включу… Я ж вам вчера в час ночи дал, почему вы спасибо мне не говорите", – пересказывает женщина свой разговор з "переключателем".

Когда разгорелся скандал вокруг трансформатора, а света снова не стало, люди вызвали аварийную бригаду ДТЭК и полицию. Один из сотрудников замерял уровень напряжения, и тот составлял 296 В, что существенно превышает норму. Из-за того, что этот трансформатор, который питает три улицы, постоянно испытывал перенапряжение, он снова отключился.

Уровень напряжения в трансформаторе зашкаливал

Когда у одного из энергетиков спросили, почему на объекте нет замка, тот ответил, что замок быть должен, а почему его нет, он не в курсе.

Все закончилось тем, что сотрудники энергетической компании закрыли трансформатор на замок, а жители написали коллективное обращение в ДТЭК Днепровские электросети из-за длительного отключения света. Люди требуют разъяснений, на каком основании посторонний мужчина распоряжался объектом инфраструктуры, и кто будет нести ответственность за сложившуюся ситуацию.

Кроме того, абоненты надеются, что им поменяют трансформатор на более мощный, чтобы отключения были хотя бы по графику, а не регулировались в ручном режиме непонятно кем, а автоматы не вырубались из-за перенапряжения.

В ДТЭК и КП "Павлоград-Світло" информацию пока не комментировали.

Напомним, в Днепре напали га группу энергетиков, которые приехали выключить свет в одно миз домов в ручном режиме.

Также сообщалось, может ли в Украине повториться одесский блэкаут.