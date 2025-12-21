У столичних відділеннях "Нової пошти" утворилися величезні черги, — соцмережі

У деяких відділеннях поштового оператора "Нова пошта" в Києві спостерігаються довгі черги.

Люди не можуть отримати посилки або відправити їх через збій у системі, повідомляє Telegram-канал "КС: новини Київ".

Зі свого боку в компанії "Нова пошта" ситуацію зі збоєм ніяк не коментують.

Масштабний збій у роботі цього оператора, а також у застосунку "Дія" і терміналах низки банків стався 26 квітня цього року. Він виник через проблеми з живленням у хмарного провайдера De Novo, на якому хостяться ці сервіси.

Співзасновник Monobank Олег Гороховський говорив, що причиною масштабного онлайн-збою в роботі застосунку могла бути хакерська атака на один із великих дата-центрів.

Нагадаємо, "Нова пошта" з 1 грудня підняла тарифи на свої послуги.

Також повідомлялося, що в ніч з 15 на 16 жовтня цього року поблизу Краматорська і в Ніжині російські війська завдали ударів по об'єктах логістичної компанії "Нова пошта". Унаслідок атак було пошкоджено транспорт і сортувальні приміщення, згоріли посилки та причепи.