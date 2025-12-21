В столичных отделениях "Новой пошты" образовались огромные очереди, – соцсети

В некоторых отделениях почтового оператора "Нова пошта" в Киеве наблюдаются длинные очереди.

Люди не могут получить посылки или отправить их через сбой в системе, сообщает Telegram-канал "КС: новости Киев".

В свою очередь в компании "Нова пошта" ситуацию со сбоем никак не комментируют.

Масштабный сбой в работе этого оператора, а также в приложении "Дія" и терминалах ряда банков произошел 26 апреля этого года. Он возник из-за проблем с питанием у облачного провайдера De Novo, на котором хостятся эти сервисы.

Сооснователь Monobank Олег Гороховский говорил, что причиной масштабного онлайн-сбоя в работе приложения могла быть хакерская атака на один из крупных дата-центров.

Напомним, "Нова пошта" с 1 декабря подняла тарифы на свои услуги.

Также сообщалось, что в ночь с 15 на 16 октября этого года вблизи Краматорска и в Нежине российские войска нанесли удары по объектам логистической компании "Нова пошта". В результате атак были повреждены транспорт и сортировочные помещения, сгорели посылки и прицепы.