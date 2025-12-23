Вовк жив у київській квартирі та покусав господиню: історія отримала продовження (фото)

Тіло лисиці виявили поліцейські у квартирі мешканки Києва, у якої зоозахисники забрали вовка, який покусав її.

Інцидент із дикими тваринами на Оболоні одним вилученням вовка співробітниками Wild Animals Rescue Center не закінчився, повідомили у столичній поліції.

Після того, як із квартири вивезли тварину, яку перед цим довелося частково знерухомити за допомогою безпечних для її життя препаратів, правоохоронці провели огляд приміщення і виявили у квартирі труп лисиці. Обох диких тварин 55-річна жінка купила на одному із сайтів.

Правоохоронці відкрили щодо господині вовка та лисиці кримінальне провадження за фактом жорстокого поводження з тваринами.

Лисицю, як і вовка. жінка купила через інтернет Фото: Нацполiцiя Украiни

Розслідування у справі триває, і поліцейські встановлюють усі обставини.

Зазначимо, що окрім диких тварин, яким не місце у квартирі, у жінки мешкають ще кілька собак. Правоохоронці звертатимуться до відповідних служб щодо вирішення питання їхнього подальшого утримання.

Відео, опубліковане зоозахисниками, де показано, як вони забирали вовка з київської квартири, за добу подивилися понад мільйон людей, залишивши під постом понад 1,5 тисячі коментарів. Люди дивуються, для чого жінка тримала у квартирі диких тварин, і чому раніше ніхто на це не відреагував.

Одна з користувачок написала, що у вовка були переломи, а у мертвої лисиці вирвані зуби.

Співробітники притулку, які зараз опікуються вовком, запевнили, що він живий і з ним усе гаразд.

