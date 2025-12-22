У Києві вовк, який живе у квартирі, покусав свою господиню: тварину забрали (відео)

У Києві на Оболоні вовк, якого місцева жителька утримувала у квартирі, покусав її, а потім не пускав додому. Щоб вирішити проблему з дикою твариною, довелося викликати зоозахисників.

Вовк жив у жінки тривалий час, і існування в чотирьох стінах, що є невідповідними умовами для вовка, посилили його стрес і спровокували агресію, повідомляється на сторінці центру порятунку диких тварин (Wild Animals Rescue Center).

У припадку злості вовк напав на власницю, розірвавши їй руку і покусавши стегно. Сусіди викликали швидку допомогу, і постраждалу госпіталізували. У лікарні їй обробили і зашили рани від укусів.

Однак повернувшись додому, вона не змогла потрапити до квартири, оскільки вовк кидався на неї, і жінка боялася за своє життя та здоров'я.

Зоозахисники з великими труднощами, але все ж змогли забрати вовка з квартири. Для цього їм довелося ризикувати здоров'ям і використовувати снодійне, щоб нейтралізувати агресію тварини. Коли вовк заснув, і люди відчинили двері квартири, то там, крім вовка, були ще кілька собак.

Тварину оглянули і відвезли подалі від господині. Тепер у неї з'явився шанс на нормальне життя у відповідних умовах.

За словами тих, хто брав участь у цій операції, у квартирі, де утримувалася дика тварина, панували "страшенна антисанітарія, бруд, жахливий сморід", а вовк не мав ні вакцин, ні обробок від паразитів і хвороб, зокрема від сказу. Не було у нього і документів.

Ця тварина — не перший "дикун", якого купила героїня історії, знайшовши його на сайті, де торгують дикими тваринами.

У неї вже були вовки Арман і Малюк. Сім років тому їх вилучили й відправили жити за кордон.

"Цього разу ми зробимо все від нас залежне, щоб не допустити подібного, і щоб більше ця жінка не заводила диких тварин. Ми домовилися з деякими небайдужими сусідами, і в разі появи нових диких тварин вони негайно повідомлять нам, і тоді вже їй не вдасться уникнути покарання", — запевнили в організації.

Нагадаємо, минулого тижня поліція та зоозахисники вилучили 51 мертву кішку з будинку в селі в селі Кременище Обухівського району Київської області. Тварини помирали з голоду та від хвороб тривалий час. Ще 39 кішок доправили до зоозахисних організацій та ветклінік, оскільки багато хто з них перебував у критичному стані.

Також повідомлялося, що в Південній Африці померла левиця Василина, врятована під Харковом на початку війни.