В Киеве волк, живущий в квартире, покусал свою хозяйку: животное забрали (видео)

В Киеве на Оболони волк, которого местная жительница содержала в квартире, покусал ее, а затем не пускал домой. Чтобы решить проблему с диким животным, пришлось вызывать зоозащитников.

Волк жил у женщины длительное время, и существование в четырех стенах, что является неподходящими условиями для волка, усилили его стресс и спровоцировали агрессию, сообщается на странице центра спасения диких животных (Wild Animals Rescue Center).

В припадке злости волк напал на владелицу, разорвав ей руку и покусав бедро. Соседи вызвали скорую помощь, и пострадавшую госпитализировали. В больнице ей обработали и зашили раны от укусов.

Однако вернувшись домой, она не смогла попасть в квартиру, поскольку волк бросался на нее, и женщина боялась за свою жизнь и здоровье.

Зоозащитники с большими трудностями, но все же смогли забрать волка из квартиры. Для этого им пришлось рисковать здоровьем и использовать снотворное, чтобы нейтрализовать агрессию животного. Когда волк уснул, и люди открыли дверь квартиры, то там, кроме волка, были еще несколько собак.

Животное осмотрели и увезли подальше от хозяйки. Теперь у него появился шанс на нормальную жизнь в подходящих условиях.

По словам участвовавших в этой операции, в квартире, где содержалось дикое животное, царили "страшная антисанитария, грязь, ужасная вонь", а у волка не было ни вакцин, ни обработок от паразитов и болезней, в том числе от бешенства. Не имел он и документов.

Это животное – не первый "дикарь", которого купила героиня истории, найдя его на сайте, где продают и покупают диких животных.

У нее уже были волки Арман и Малыш. Семь лет назад х изъяли и оправили жить за границу.

"На этот раз мы сделаем все от нас зависящее, чтобы не допустить подобного, и чтобы больше эта женщина не заводила диких животных. Мы договорились с некоторыми неравнодушными соседями, и в случае появления новых диких животных они немедленно сообщат нам, и тогда уж ей не удастся избежать наказания", – заверили в организации.

Напомним, на прошлой неделе полиция и зоозащитники изъяли 51 мертвую кошку из дома в селе в селе Кременище Обуховского района Киевской области. Животные умирали с голоду и от болезней длительное время. Еще 39 кошек доставили в зоозащитные организации и ветклиники, поскольку многие из них находились в критическом состоянии.

Также сообщалось, что в Южной Африке умерла львица Василина, спасенная под Харьковом в начале войны.