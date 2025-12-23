Волк жил в киевской квартире и покусал хозяйку: история получила продолжение (фото)

Тело лисы обнаружили полицейские в квартире жительницы Киева, у которой зоозащитники забрали волка, покусавшего ее.

Инцидент с дикими животными на Оболони одним изъятием волка сотрудниками Wild Animals Rescue Center не закончился, сообщили в столичной полиции.

После того, как из квартиры увезли животное, которое перед этим пришлось частично обездвижить с помощью безопасных для его жизни препаратов, правоохранители провели осмотр помещения и обнаружили в квартире труп лисы. Обоих диких животных 55-летняя женщина купила на одном из сайтов.

Правоохранители открыли в отношении хозяйки волка и лисы уголовное производство по факту жестокого обращения с животными.

Лису, как и волка. женщина купила через интернет Фото: Нацполиция Украины

Расследование по делу продолжается, и полицейские устанавливают все обстоятельства.

Отметим, что кроме диких животных, которым не место в квартире, у женщины живут еще несколько собак. Правоохранители будут обращаться в соответствующие службы по решению вопроса их дальнейшего содержания.

Видео, опубликованное зоозащитниками, где показано, как они забирали волка из киевской квартиры, за сутки посмотрели более миллиона человек, оставив под постом свыше 1,5 тысяч комментариев. Люди недоумевают, для чего женщина держала в квартире диких животных, и почему раньше никто на это не отреагировал.

Одна из пользовательниц написала, что у волка были переломы, а у мертвой лисы вырваны зубы.

Сотрудники приюта, которые сейчас опекают волка, заверили, что он живой и с ним все в порядке.

Напомним, летом волонтеры спасли молодого волка, который жил в квартире в Киеве в течение двух лет.

