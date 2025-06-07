Волк жил в квартире посреди Киева: владельцы купили его в интернете (видео)

Волонтеры спасли молодого волка, который жил в квартире в Киеве в течение двух лет. Владельцы, которые волчонком купили его онлайн, решили передать животное в приют.

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Об этом рассказали 6 июня в "Центре спасения диких животных".

"Вчера мы спасали волка. Да, настоящего дикого волка, который жил... в квартире в Киеве", — рассказали в центре.

Запрос на транспортировку хищника волонтерам прислали коллеги из медвежьего приюта "Белая скала" (WHITE ROCK Bear Shelter) после того, как владельцы обратились к ним с просьбой забрать животное.

По словам волонтеров, самым сложным этапом была седация волка для перевозки, однако ветеринары успешно успокоили хищника. После этого животное посадили в специальную транспортную клетку и с комфортом перевезли в новый дом.

"Впереди — долгий путь к восстановлению. Сейчас он проходит обследование и адаптацию к новым условиям. Но главное — теперь он в безопасности, и мы уверены, что о нем хорошо позаботятся", — написали волонтеры.

Волк жил в квартире с детства

В медвежьем приюте "Белая скала" сообщили, что спасенного волка зовут Одином. Ему примерно два года, о происхождении животного ничего не известно. В приюте выяснили, что маленького волчонка с рахитом продали онлайн, и с тех пор он жил в многоквартирном доме посреди столицы. После перелома костей Одину установили металлическую пластину в лапу. По словам сотрудников приюта, здоровье волка в плохом состоянии, особенно желудок и кишечник.

"Но он невероятный, и мы счастливы, что владельцы поняли ошибку и нашли для волка прекрасное место. Пусть эта история станет хорошим примером", — отметили в "Белой скале".

Напомним, 24 мая Фокус писал о погибшей от российской атаки на Киев аисте, которая обгорела от взрыва, когда прикрывала собой своих птенцов.

На официальном портале Киева 9 мая сообщили, что в столице запускают регистрацию животных в ЦНАПах. Обязательно нужно регистрировать собак, для котов услуга предоставляется по желанию владельца.