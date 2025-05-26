Зовсім не схожий на звіра: у Чорнобилі "засвітився" вовк з дивним зовнішнім виглядом (фото)

У зоні відчуження, попри масштабне радіоактивне забруднення після аварії на ЧАЕС у 1986 році, природа продовжує жити, а подекуди навіть процвітати.

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Про це йдеться у дописі Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника в Facebook.

"Не всі вовки у весняно-літній період виглядають як казкові герої. Сезонне линяння, перепади температур, складнощі з полюванням — усе це залишає слід на зовнішності хижака. І хоча цей вовк на фото не здається могутнім — у його погляді читається впевненість. Тиха, спокійна сила дикої, вільної природи", — вказано у повідомленні.

Вовк із зони відчуження Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник | Facebook

Користувачі мережі у коментарях почали ділитися своїми думками й висловлювати припущення.

"Ви впевнені що це вовк?!" — поцікавився один з учасників обговорення;

"То ви індійських вовків не бачили. На вигляд наче звичайна дворняга, від вовка лише назва", — додав інший;

"Це молода вовчиця, ще линяє", — зауважив третій.

Дехто поставився до цього з гумором. "І я жінці кажу, ну та й що, що кривий, лисий і хекаю через раз, а душею я ще той, що і 40 років тому! А погляд, а мужній профіль! У цей період ми всі облізлі й горбаті!" — посміявся Сергій Гащак.

За кілька днів фото вовка у Чорнобилі зібрало десятки вподобайок, коментарів та поширень.

Фауна у Чорнобилі

До речі, через майже повну відсутність людей у цій зоні відчуження багато диких тварин повернулися туди й розмножуються активніше, ніж у навколишніх регіонах. Там зафіксовано понад 70 видів ссавців, десятки видів птахів, плазунів і земноводних. Зокрема, є лосі, кабани, олені (європейські, плямисті), видри, бобри, борсуки, лисиці та рисі.

У заповіднику щільність вовків в рази вища, ніж в інших зонах з подібною екосистемою. Це зафіксували вчені з допомогою фотопасток та GPS-нашийників. Хоч вовки піддаються впливу радіації, немає очевидних доказів значного погіршення стану їхнього здоров’я.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Чорні "жаби-мутанти" з Чорнобиля дають надію на повернення людей у зону відчуження. Доктор Герман Орізаола впевнений, що радіація, якій земноводні піддаються в Чорнобильській зоні, не впливає на їхній вік або процеси старіння.

Крім того, колись квітуче містечко називають "другим Чорнобилем". Житловий масив Парк Клун у Великій Британії майже повністю покинутий. Дехто навіть стверджує, що бачив там привидів.

Також ми писали про нещодавній скандал: біженка-мандрівниця висміяла місто на заході України. Блогерка Аріна Фірсова, яка переїхала у Варшаву, потрапила у немилість після неоднозначних висловлювань про невеличке містечко на заході України — Червоноград.