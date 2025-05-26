Совсем не похож на зверя: в Чернобыле "засветился" волк со странным внешним видом (фото)

В зоне отчуждения, несмотря на масштабное радиоактивное загрязнение после аварии на ЧАЭС в 1986 году, природа продолжает жить, а иногда даже процветать.

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Об этом говорится в посте Чернобыльского радиационно-экологического биосферного заповедника в Facebook.

"Не все волки в весенне-летний период выглядят как сказочные герои. Сезонная линька, перепады температур, сложности с охотой — все это оставляет след на внешности хищника. И хотя этот волк на фото не кажется могучим — в его взгляде читается уверенность. Тихая, спокойная сила дикой, свободной природы", — указано в посте.

Волк из зоны отчуждения Фото: Чорнобильський радіаційно-екологічний біосферний заповідник | Facebook

Пользователи сети в комментариях начали делиться своими мыслями и высказывать предположения.

"Вы уверены, что это волк?!" — поинтересовался один из участников обсуждения;

"Так вы индийских волков не видели. На вид как обычная дворняга, от волка только название", — добавил другой;

"Это молодая волчица, еще линяет", — заметил третий.

Некоторые отнеслись к этому с юмором. "И я жене говорю, ну да и что, что кривой, лысый и хекаю через раз, а душой я еще тот, что и 40 лет назад! А взгляд, а мужественный профиль! В этот период мы все облезлые и горбатые!" — посмеялся Сергей Гащак.

За несколько дней фотография волка в Чернобыле собрала десятки лайков, комментариев и репостов.

Фауна в Чернобыле

Кстати, из-за почти полного отсутствия людей в этой зоне отчуждения многие дикие животные вернулись туда и размножаются активнее, чем в окружающих регионах. Там зафиксировано более 70 видов млекопитающих, десятки видов птиц, пресмыкающихся и земноводных. В частности, есть лоси, кабаны, олени (европейские, пятнистые), выдры, бобры, барсуки, лисы и рыси.

В заповеднике плотность волков в разы выше, чем в других зонах с подобной экосистемой. Это зафиксировали ученые с помощью фотоловушек и GPS-ошейников. Хотя волки подвергаются воздействию радиации, нет очевидных доказательств значительного ухудшения состояния их здоровья.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Черные "лягушки-мутанты" из Чернобыля дают надежду на возвращение людей в зону отчуждения. Доктор Герман Оризаола уверен, что радиация, которой земноводные подвергаются в Чернобыльской зоне, не влияет на их возраст или процессы старения.

Кроме того, некогда цветущий городок называют "вторым Чернобылем". Жилой массив Парк Клун в Великобритании почти полностью заброшен. Некоторые даже утверждают, что видели там призраков.

Также мы писали о недавнем скандале: беженка-путешественница высмеяла город на западе Украины. Блогерша Арина Фирсова, которая переехала в Варшаву, попала в немилость после неоднозначных высказываний о небольшом городке на западе Украины — Червонограде.