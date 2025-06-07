Вовк жив у квартирі посеред Києва: власники купили його в інтернеті (відео)

Волонтери врятували молодого вовка, який жив у квартирі в Києві протягом двох років. Власники, які вовченям купили його онлайн, вирішили передати тварину до притулку.

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Про це розповіли 6 червня в "Центрі порятунку диких тварин".

"Учора ми рятували вовка. Так, справжнього дикого вовка, який жив… у квартирі в Києві", — розповіли в центрі.

Запит на транспортування хижака волонтерам надіслали колеги з ведмежого притулку "Біла скеля" (WHITE ROCK Bear Shelter) після того, як власники звернулися до них із проханням забрати тварину.

За словами волонтерів, найскладнішим етапом була седація вовка для перевезення, проте ветеринари успішно заспокоїли хижака. Після цього тварину посадили в спеціальну транспортну клітку з комфортом перевезли до нової домівки.

"Попереду — довгий шлях до відновлення. Зараз він проходить обстеження та адаптацію до нових умов. Але головне — тепер він у безпеці, і ми впевнені, що про нього добре подбають", — написали волонтери.

Вовк жив у квартирі змалечку

У ведмежому притулку "Біла скеля" повідомили, що врятованого вовка звуть Одіном. Йому приблизно два роки, щодо походження тварини нічого не відомо. У притулку з'ясували, що маленьке вовченя з рахітом продали онлайн, і відтоді він жив у багатоквартирному будинку посеред столиці. Після переламу кісток Одіну встановили металеву пластину в лапу. За словами співробітників притулку, здоров'я вовка в поганому стані, особливо шлунок і кишківник.

"Але він неймовірний, і ми щасливі, що власники зрозуміли помилку і знайшли для вовка чудове місце. Нехай ця історія стане гарним прикладом", — зазначили у "Білій скелі".

Нагадаємо, 24 травня Фокус писав про загиблу від російської атаки на Київ лелеку, яка обгоріла від вибуху, коли прикривала собою своїх пташенят.

На офіційному порталі Києва 9 травня повідомили, що в столиці запускають реєстрацію тварин у ЦНАПах. Обов'язково потрібно реєструвати собак, для котів послуга надається за бажанням власника.