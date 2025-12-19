Делились добычей и путешествовали: фотограф зафиксировал десять дней дружбы волка и медведя (фото)

Финский фотограф Ласси Раутиайнен снимал жизнь дикой фауны, когда заметил странное поведение медведя и волка. Далее мужчине смог в деталях зафиксировать один из самых неожиданных видов дружбы между хищниками.

Мужчина в течение следующих десяти дней фотографировал все действия между животными, а одна из фотографий снова стала популярной в соцсетях. Ее выставил один из пользователей Reddit.

"Фотограф зафиксировал уникальную пару — медведя и волка, которые в течение 10 дней вместе путешествовали, охотились и делились едой", — говорится в заметке автора поста.

Эту историю дружбы хищников в конце осени 2022 года зафиксировал финский фотограф Ласси Раутиайнен. По его словам, он заметил странное общение между двумя хищниками вблизи родного городка Кухмо.

Волк несет добычу, чтобы разделить ее с медведем Фото: Из открытых источников

В течение десяти ночей подряд этих двух животных видели вместе каждую ночь. Они проводили несколько часов вместе — примерно с 20:00 до 04:00. Волк и медведь даже делились едой друг с другом.

"Очень необычно видеть, как медведь и волк так хорошо ладят между собой. Никто не может точно знать, почему и как молодые волк и медведь стали друзьями", — цитирует слова финского фотографа издание 121Clicks.

Сам автор фотографий убежден, что основанием для дружбы стало одиночество животных. Также, как считает господин Раутиайнен, они оба были одиноки, молоды и "немного неуверенны в том, как выживать в одиночку".

Волк и медведь вместе дружили 10 дней Фото: Из открытых источников

"Приятно делиться такими редкими моментами дикой природы, которых никогда не ожидаешь увидеть", — резюмировал финский фотограф-анималист.

Реакция соцсетей

В комментариях к вирусному посту, пользователи в сети отметили необычный тандем в природе. Больше всего одобрения получили такие реплики:

"Будем друзьями? — Давай!";

"Когда хищники лучше понимают друг друга, чем люди";

"Это очень необычно видеть, как двое самцов явно нашли общий язык";

"Дружба — это когда рядом тот, кто готов помочь при любой возможности. Волк и медведь это лучше нас поняли".

