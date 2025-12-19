Поддержите нас UA
Делились добычей и путешествовали: фотограф зафиксировал десять дней дружбы волка и медведя (фото)

Фотограф зафиксировал неожиданную дружбу хищников в природе | Фото: Instagram

Финский фотограф Ласси Раутиайнен снимал жизнь дикой фауны, когда заметил странное поведение медведя и волка. Далее мужчине смог в деталях зафиксировать один из самых неожиданных видов дружбы между хищниками.

Мужчина в течение следующих десяти дней фотографировал все действия между животными, а одна из фотографий снова стала популярной в соцсетях. Ее выставил один из пользователей Reddit.

"Фотограф зафиксировал уникальную пару — медведя и волка, которые в течение 10 дней вместе путешествовали, охотились и делились едой", — говорится в заметке автора поста.

Эту историю дружбы хищников в конце осени 2022 года зафиксировал финский фотограф Ласси Раутиайнен. По его словам, он заметил странное общение между двумя хищниками вблизи родного городка Кухмо.

волк медведь дружба
Волк несет добычу, чтобы разделить ее с медведем
Фото: Из открытых источников

В течение десяти ночей подряд этих двух животных видели вместе каждую ночь. Они проводили несколько часов вместе — примерно с 20:00 до 04:00. Волк и медведь даже делились едой друг с другом.

"Очень необычно видеть, как медведь и волк так хорошо ладят между собой. Никто не может точно знать, почему и как молодые волк и медведь стали друзьями", — цитирует слова финского фотографа издание 121Clicks.

Сам автор фотографий убежден, что основанием для дружбы стало одиночество животных. Также, как считает господин Раутиайнен, они оба были одиноки, молоды и "немного неуверенны в том, как выживать в одиночку".

волк медведь дружба
Волк и медведь вместе дружили 10 дней
Фото: Из открытых источников

"Приятно делиться такими редкими моментами дикой природы, которых никогда не ожидаешь увидеть", — резюмировал финский фотограф-анималист.

Реакция соцсетей

В комментариях к вирусному посту, пользователи в сети отметили необычный тандем в природе. Больше всего одобрения получили такие реплики:

  • "Будем друзьями? — Давай!";
  • "Когда хищники лучше понимают друг друга, чем люди";
  • "Это очень необычно видеть, как двое самцов явно нашли общий язык";
  • "Дружба — это когда рядом тот, кто готов помочь при любой возможности. Волк и медведь это лучше нас поняли".

