Ділилися здобиччю та мандрували: фотограф зафіксував десять днів дружби вовка та ведмедя (фото)

Фінський фотограф Лассі Раутіайнен знімав життя дикої фауни, коли помітив дивну поведінку ведмедя та вовка. Далі чоловіку зміг у деталях зафіксувати один з найнеочікуваніших видів дружби між хижаками.

Чоловік протягом наступних десяти днів фотографував усі дії між тваринами, а одна зі світлин знову стала популярною у соцмереж. Її виставив один з користувачів Reddit.

"Фотограф зафіксував унікальну пару — ведмедя і вовка, які протягом 10 днів разом подорожували, полювали та ділилися їжею", — йдеться в дописі автора посту.

Цю історію дружби хижаків наприкінці осені 2022 року зафіксував фінський фотограф Лассі Раутіайнен. За його словами, він помітив дивне спілкування між двома хижаками поблизу рідного містечка Кухмо.

Вовк несе здобич, аби розділити її з ведмедем Фото: З відкритих джерел

Протягом десяти ночей поспіль цих двох тварин бачили разом щоночі. Вони проводили кілька годин разом — приблизно з 20:00 до 04:00. Вовк і ведмідь навіть ділилися їжею одне з одним.

Відео дня

"Дуже незвично бачити, як ведмідь і вовк так добре ладнають між собою. Ніхто не може точно знати, чому і як молоді вовк і ведмідь стали друзями", — цитує слова фінського фотографа видання 121Clicks.

Сам автор світлин переконаний, що підставою для дружби стала самотність тварин. Також, як вважає пан Раутіайнен, вони обидва були самотні, молоді та "трохи невпевнені в тому, як виживати наодинці".

Вовк і ведмідь разом товаришувати 10 днів Фото: З відкритих джерел

"Приємно ділитися такими рідкісними моментами дикої природи, яких ніколи не очікуєш побачити", — резюмував фінський фотограф-анімаліст.

Реакція соцмереж

У коментарях до вірусного посту, користувачі в мережі відзначили незвичний тандем у природі. Найбільше схвалення отримали такі репліки:

"Будемо друзями? — Давай!";

"Коли хижаки краще розуміються за людей";

"Це дуже незвично бачити, як двоє самців явно знайшли спільну мову";

"Дружба — це коли поруч той, хто готовий допомогти за будь-якої нагоди. Вовк і ведмідь це краще за нас зрозуміли".

Раніше Фокус розповідав про те, як випадково знята баталія сокола проти лисиці стала вірусною. Завдяки пруткості та гнучкості, чотирилапій вдалося обманути хижака та уникнути небажаних наслідків.

Згодом стало відомо, як дикий ведмідь влаштував "ревізію" на кухні. Тварина обнюхувала меблі, вставала на задні лапи, зазирала у вікна і навіть відкрила холодильник, ніби вибираючи собі їжу.