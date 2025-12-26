На горі Захар Беркут зупинився підйомник: на ньому застрягли 80 людей

На горі Захар Беркут у Львівській області зупинився крісельний підйомник. Гірські рятувальники знімають 80 людей, що застрягли на висоті.

Про зупинку підйомника на горі Захар Беркут повідомили 26 грудня в Державній службі України з надзвичайних ситуацій. Станом на 13:10 зняли 42 людини, з яких 22 — діти.

Повідомлення про зупинку механізму надійшло службі об 11:50. До порятунку людей залучено 42 співробітники ДСНС і 7 одиниць техніки.

На момент публікації новини про причини ситуації офіційно не повідомлялося.

О 14:25 в ДСНС повідомили про завершення рятувальних робіт на крісельному підйомнику.

"Протягом 2 годин надзвичайники зняли з підйомника 78 людей, з них 39 дітей", — розповіли в пресслужбі.

Підйомник на горі Захар Беркут зупинився не вперше

Раніше крісельний підйомник на горі Захар Беркут поблизу с. Волосянка Сколівського району у Львівській області зупинявся в січні 2021 року, рятувальники спустили на землю 14 людей.

Відео дня

До того 54 туристи застрягли на крісельному підйомнику біля Волосянки у березні 2009 року — тоді причиною стала несправність системи електроживлення.

Довжина встановленого у 2005 році підйомника на гору Захар Беркут сягає 2 710 м, він підіймає людей до вершини на висоту 1 223 м над рівнем моря.

Нагадаємо, 18 січня на гірськолижному курорті в Іспанії впав підйомник з висоти 15 метрів — постраждали десятки людей.

Пресслужба Київської міської прокуратури 26 грудня повідомляла, що звернулася до суду з клопотанням про арешт оглядового колеса на Подолі. За даними розслідування, прогнили дерев'яні бруси, на яких тримається металева конструкція, і через це атракціон несе потенційну небезпеку.