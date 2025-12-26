У Києві можуть закрити оглядове колесо на Подолі: атракціон несе потенційну небезпеку

Оглядове колесо на Контрактовій площі в столиці можуть закрити через незадовільний стан дерев'яних брусів, на яких тримається конструкція. За даними прокуратури, атракціон несе загрози для життя людей.

Про досудове розслідування щодо оглядового колеса на Подолі повідомила 26 грудня пресслужба Київської міської прокуратури. Прокурори звернулися з клопотанням про арешт із забороною експлуатації атракціону до суду.

За даними Подільської окружної прокуратури міста Києва, на оглядовому колесі могли бути порушені правила безпеки. Під час досудового розслідування кримінального провадження було виявлено, що дерев'яні бруси, на яких розміщена опорна металева конструкція, глибоко прогнила і почала руйнуватися після тривалого впливу вологи.

"Частина брусів частково зруйнована, має порожнини та кришиться при механічному впливі. Все це створює загрозу здоров’ю та життю людей", — розповіли в прокуратурі.

Відео дня

У відомстві також показали світлини дерев'яних брусів, на яких видно порожнини, плями та руйнування серцевини.

Прокурори хочуть домогтися заборони на експлуатацію оглядового колеса на Контрактовій площі, щоб упередити можливі негативні наслідки.

Що відомо про оглядове колесо на Подолі

Атракціон на Контрактовій площі встановили у 2017 році. Колесо огляду привезли до новорічних свят з Парижа. Його висота сягає 43 метрів.

Нагадаємо, ЗМІ 26 грудня повідомили, що у Києві приспустили головний прапор України через сніг і сильні пориви вітру.

22 грудня пабліки писали про повторний потоп у Києві на бульварі Верховної Ради через прорив труби.